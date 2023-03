Die folgenden 15 Tiere könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch eins haben sie alle gemeinsam: sie sind nachtaktiv. Während sie also tagsüber schlafen oder sich zurückziehen, kommen sie nachts aus ihren Bauen und Verstecken heraus und geistern durch Wälder, Städte und Gärten. Die meisten von ihnen, so zum Beispiel der Wolf, versuchen dem Menschen aus dem Weg zu gehen. Andere wiederum könnten am Tag schlicht und einfach nicht überleben: Der Frosch beispielsweise würde in der Sonne austrocknen. Damit sie aber überhaupt erstmal in der Nacht klarkommen, mussten sie sich im Laufe der Zeit anpassen. Viele nachtaktive Tiere, zum Beispiel die Eule, haben besonders große Augen, die sehr lichtempfindlich sind. So sehen sie auch bei Mondschein gut und können nachts auf Beutejagd gehen.