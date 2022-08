Schutz vor Stechmücken Was gegen Moskitos hilft und was nicht

Die Chemiekeule schwingen - aber richtig!​

Wer keine Lust hat sich in stichfeste oder imprägnierte Kleidung zu hüllen - manchmal ist es dafür auch einfach zu warm - dem bleibt als wirksame Waffe gegen Stechmücken nur ein Repellent - am besten ein chemisches. Alle rein "natürlichen" Mittel, etwa Pflanzenöle, bieten keinen zuverlässigen Schutz. Das hat nicht nur die Stiftung Warentest in Vergleichstests festgestellt, sondern auch viele outdoor-Autoren auf ihren Touren durch Lappland, Schottland, Kanada, Neuseeland & Co.

Welches Spray hilft gegen Mücken?

Am besten wirken Repellents mit den Wirkstoffen DEET. Wichtig zu wissen: Je höher die Wirkstoffkonzentration, desto länger wirken die Mittel, nicht desto besser. Für einen zuverlässigen Schutz über den ganzen Tag empfiehlt sich eine Lösung mit 50-prozentiger DEET-/Icaridinkonzentration.

Besonders gut schneidet in Tests das Nobite Hautspray (rund 15 Euro) ab. Ebenfalls sehr gut schneidet das Anti Brumm Naturel (rund 21 Euro), das N1 Mückenspray (um 10 Euro) oder das Care Plus Mückenspray (um 14 Euro) ab. Auch das klassische Autan Multi Insect Spray (um 4 Euro) ist hilfreich. Wer in den Tropen unterwegs ist sollte darauf achten das DEET* in seinem Mückenschutz enthalten ist.

*Diethyltoluamid kurz DEET ist ein chemisches Insektenabwehrmittel. Es wirkt bei verschiedenen Insekten, kann jedoch Allergien hervorrufen und ist nicht für schwangere Frauen, in der Stillzeit oder für Kinder unter zwei Jahren geeignet.