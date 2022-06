Auf Schatzsuche mit GPS-Gerät Geocaching

Was ist ein Multi Cache?

geocaching.com Das geocaching.com-Symbol für einen Multi-Cache

Diese Art von Geocache besteht aus zwei oder mehreren Stationen, die am Ende zu einem so genannten "Final" führen - also dem finalen Versteck mit der Geocaching-Box bzw. dem Cache-Behälter. Bei Station 1 erhält man die Infos, die zu Station 2 führen, usw. - so schlängelt man sich von Cache zu Cache bis zum Ziel. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Multi-Cache-Varianten. Oft muss man z.B. Koordinaten ausrechnen oder vor Ort Zahlen bzw. Hinweise entdecken, Rätsel lösen oder ähnliches, um dann zur nächsten Station (Stage) zu gelangen.