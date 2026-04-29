Trailrunning & Wandern - Multifunktionsschuhe im Test

Ob Flachland oder Mittelgebirge, ob harter Asphalt, krümelige Forstpiste oder rutschiger Saumpfad – ein guter Leichtwanderschuh meistert so ziemlich jedes Terrain. Auch Nässe hält er draußen, wie unser Test von zehn aktuellen Modellen zeigt, von denen jedes über eine wasserdichte Membran verfügt. Preislich liegen die Schuhe zwischen 160 und 240 Euro, auch im Gewicht unterscheiden sie sich. Welche Schuhe wir für welchen Einsatz empfehlen können und alle Top-Modelle im Überblick hier ...