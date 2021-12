Camping-Equipment Test: Helinox Speed Stool

Als transportabler Hochsitz zeigte sich im Test 2021 der Speed Stool von Helinox. Was uns an ihm gefallen hat, erfahrt ihr hier ...

Das hat uns am Speed Stool gefallen:

hochwertige Materialien

top Verarbeitung

sehr stabil und bequem

steht in Sekunden

Das hat uns weniger gefallen:

der hohe Preis

Helinox Dieser Hocker lässt sich zusammenfalten und dann sogar seitlich an den Rucksack klemmen.

Warum auf dem Boden sitzen, wenn es eine Etage höher viel bequemer geht ? – Zum Beispiel mit diesem praktischen Camping-Klapphocker von Helinox. Allerfeinste Materialien und kräftige, mit Gummizügen verbundene DAC-Alustangen des Helinox Speed Stool ermöglichen eine Traglast von bis zu 100 Kilo. Die Sitzfläche aus robustem Polyester (Höhe: 28 cm, Abmessung: 25 x 30 cm) bietet ausreichend Komfort in Pausen, beim Fotografieren, Landschaftbestaunen ... Und dank kleiner Maße (Länge: 19 cm, Durschnitt 6 cm) lässt er sich seitlich an den Rucksack klemmen und in Sekunden zusammenstecken. Einziger Nachteil: der happige Preis.

Die technischen Daten des Helinox Speed Stool:

Gewicht: 415 g

Packmaß: 9x42 Zentimeter

100 % Polyester

Aluminium

Maximale Belastung bis 100 kg

Shock-Cord-Gestänge

Packsack im Lieferumfang enthalten

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: drei Monate

Preis: ca. 85 Euro (Online-Preisvergleich unten, sofern verfügbar)

