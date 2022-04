Ausrüstungstest und Campingtipps Camping-Komplettset für unter 500 Euro

Was brauche ich alles fürs Camping?

Die Packliste für das Camping unterscheidet sich je nach Reiseziel und Unterkunft. Einige essenzielle Dinge sollten aber auf jeden Fall mit dabei sein. Zum Starterset zählt in erster Linie das Zelt – auch hier abhängig von der Personenanzahl und der Destination. Außerdem eine Isomatte, ein Schlafsack, ein Campingkocher und Töpfe sowie gegebenenfalls Brennstoff und Feuerzeug/Streichhölzer für den Kocher. Weitere hilfreiche Gadgets sind eine Stirnlampe und eine Leuchte zum Aufhängen im Zelt, ein Kompass und/oder GPS-Gerät. Wer Wandern möchte, sollte sich zudem mit einem Rucksack, einer Trinkflasche, Wanderschuhen und Wanderbekleidung wie Funktionsshirt, Hose, Fleecejacke und Regenjacke ausstatten. Mit dabei sein sollte auch immer ein Erste-Hilfe-Set, Medikamente, der Ausweis (auch für den Alpenverein), etwas Bargeld, sowie ein Telefon. Je nach Jahreszeit und Komfort kommt noch ein guter Sonnenschutz, ein Moskitonetz und Campingstuhl,- und Tisch dazu.

Welches Campingzubehör brauche ich?

Die Grundausstattung haben wir bereits beleuchtet. Wer aber auf etwas mehr "Glamping" setzen möchte, findet auch noch weitere hilfreiche Gadgets für das Campen: Darunter eine stabile Aluxbox, beispielsweise die Universalbox K470 von Zarges für 185 Euro, die mehr Stauraum bietet und die Ausrüstung vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Für etwas mehr Stimmung am Abend sorgen Petroleumlampen und für Komfort ein guter Campingstuhl. Einen preiswerter und praktischer Campingtisch, ob für das gemütliche Beisammensein oder zum Essen vorbereiten, liefert Easycamp mit dem Menton für knapp 50 Euro. Möchte man auch direkt neben dem Zelt fließendes Wasser zapfen können, empfiehlt sich ein Ortlieb Wassersack (10 l, 27 €) oder ein großer Kunststoffkanister mit Hahn. Für etwas mehr Luxus sorgt zudem ein Feldbett.

Was kostet eine Campingausrüstung?

Bei der Campingausrüstung sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber auch mit günstiger Ausrüstung hat man auf Tour Freude. Wer ab und zu im Sommer campen möchte, bekommt für weniger als 200 Euro ein solides Starterset. Für eine Trekkingtour in Mitteleuropa ohne Aufenthalte im Gebirge kann man mit rund 250 Euro gut ausgerüstet sein. Ambitionierte Tourer, die in den Alpen oder Skandinavien unterwegs sind, sollten für eine günstige Campingausrüstung ca. 350 Euro einplanen. Jedoch gilt es gerade bei preiswerter Ausrüstung hin und wieder Abstriche in puncto Komfort und Wetterschutz zu machen.

Getestet: Sechsteiliges Campingset für etwa 500 €

Das von uns ausgesuchte und getestete Campingset besteht aus sechs Teilen und beinhaltet alles was man für einen erfolgreichen Campingausflug benötigt: nämlich Schlafsack, Isomatte, Klappstuhl, Zelt, Gaskocher und Sturmlaterne. Kostenpunkt sind trotz überzeugender Qualität lediglich knapp 500 Euro. Hier findet ihr Preisvergleich und alle Details zu den jeweiligen Produkten.

High Peak Boom Schlafsack für 80 €

High Peak

OUTDOOR-Testurteil: GUT

Schlafkomfort: Isolation: Praxis/Handling: Gewicht/Packmaß:

Mit dem mit Kunstfaser gefüllten High Peak Boom spart man mehrfach: Durch das abzippbare Oberteil und ein integriertes Inlett dient er auch als dünner Sommerschlafsack, die Oberseite eignet sich im Camper oder zu Hause als extra Decke. Zusammengezippt ist der High Peak Boom sehr variabel zu belüften: Öffnet man die Reißverschlüsse auf beiden Seiten, lässt sich das Oberteil wie eine Decke aufklappen, ein weiterer Schieber sorgt am Fußteil für Durchzug. Der eiförmige Schnitt bietet viel Platz, das Innenmaterial aus Polyester und Baumwolle klebt nicht auf der Haut. Kältefeste Schläfer können den Schlafsack bis fünf Grad einsetzen, Frostbeulen bis zehn. Das hohe Gewicht (2280 g, 18,5 l) beschränkt den Einsatz aber auf Auto oder Campervan.

Exped SIM 3.8 M Isomatte für 65 €

Exped

OUTDOOR-Testurteil: SEHR GUT

Liegekomfort:

Isolation: Strapazierfähigkeit: Gewicht/Packmaß:

Selbstaufblasende Matten besitzen im Innern einen offenzelligen Schaum. Bei geöffnetem Ventil füllt er sich mit Luft, nur zum Schluss muss man noch nachblasen, damit sich die Schlafunterlage prall füllt. Bei der Exped SIM 3.8 reichen dazu ein bis zwei kräftige Puster. Des Weiteren glänzt sie im Dauertest durch ihre Zuverlässigkeit: Noch nie verlor sie Luft – im Gegensatz zu noch preiswerteren Modellen.

Mit fast vier Zentimeter Dicke bietet die SIM guten Schlafkomfort bei einer Liegefläche von 183 x 50 cm – für 80 Euro gibt es die LW-Version mit extra viel Platz bei einer Liegefläche von 195 x 65 cm. Die starke Isolation hält selbst Bodenfrost ab. Somit liegt das Gewicht von 850 g voll im Rahmen. Ihr kompaktes Packmaß von 29 cm x ø 19 cm erleichtert zudem das Verstauen.

Lacd Belay Chair für 20 €

LACD

OUTDOOR-Testurteil: GUT

Sitzkomfort:

Handhabung: Strapazierfähigkeit: Gewicht/Packmaß:

Billige Klapp- oder Faltstühle machen einem meist nur kurz Freude, weil Kunststoffgelenke brechen oder Streben verbiegen. Der Belay Chair von LACD geht dagegen nicht kaputt. Sitz und Lehne bestehen aus einer mit Schaum gefüllten Polyesterhülle, deren Längsseiten stabile Kunststoffstreben versteifen. Über längenverstellbare Riemen an den Außenseiten, die von der Lehnenoberkante zur Vorderkante der Sitzfläche führen, lässt sich der Neigungswinkel verstellen – das erfordert etwas Fingerspitzengefühl, aber man bekommt den Dreh schnell raus. Aufgrund der niedrigen Sitzhöhe spart man sich einen Tisch und braucht kein Zelt mit Stehhöhe. Weitere Stärken sind das niedrige Gewicht von 570 g und das kleine Packmaß (40 x 20 x 5 cm).

Zelt: Vango Scafell 300+ für 250 €

Vango

OUTDOOR-Testurteil: SEHR GUT

Wetterschutz:

Wohnkomfort: Auf- und Abbau: Gewicht/Packmaß:

Vango liefert mit dem Scafell 300+ (250 €, 3,3 kg) einen Preisknüller. Während des Tests trotzte das Dreibogentunnelzelt tagelangem Dauerregen und Sturmböen, der Innenraum, von 219 x 171 cm mit Liegelänge von 195 bis 200 cm, bietet zwei großen Personen Platz, zur Not kommen sogar drei unter. Im riesigen Vorraum mit einer Innenhöhe von 109 cm kann man bei Schmuddelwetter gemütlich kochen und essen, Eingänge auf beiden Längsseiten ermöglichen einen guten Luftaustausch, deshalb fallen die kleinen Lüfter nicht so sehr ins Gewicht. Außerdem steht das Zelt im Nu, die Alugestänge gleiten zwar nicht ganz so geschmeidig durch die Kanäle wie bei HighEnd-Modellen, aber um Längen besser als die Fiberglasstäbe von Billigzelten.

Kocher: Campingaz Camp Bistro DLX für 40 €

Campingaz

OUTDOOR-Testurteil: GUT

Heizleistung:

Bedienung/Praxis: Standfestigkeit: Betriebskosten:

Leicht muss ein Kocher fürs Camp nicht sein, aber standfest und stabil. Auch eine breite, fein regulierbare Flamme gehört ins Lastenheft, damit Töpfe oder Bratpfannen mit großem Durchmesser gleichmäßig erhitzt werden. Für den Campingaz Camp Bistro Deluxe (40 €, 2130 g) kein Problem: Er trägt selbst Sechs-Liter-Töpfe, bringt einen Liter Wasser in rund sechs Minuten zum Sieden und benötigt dafür rund 16 Gramm Gas. Ein Piezozünder ermöglicht komfortables Anzünden – weil er ab und an streikt, sollten Sie aber auch ein Feuerzeug oder Streichhölzer einpacken. Noch ein extra Tipp für Schnäppchenjäger: Die passenden Ventilkartuschen CP 250 (5,35 €/450 ml) gibt es häufig in Baumärkten zu deutlich günstigeren Preisen.

Feuerhand Sturmlaterne für 20 €

Feuerhand

OUTDOOR-Testurteil: SEHR GUT

Helligkeit:

Handhabung: Ausdauer: Betriebskosten:

Mit der rustikalen Feuerhand Sturmlaterne wird es im Camp so richtig romantisch. Das warmgelbe Licht der geräuschlos brennenden Petroleumlampe mit einer Brenndauer von bis zu 20 Stunden gleicht dem einer Kerze, leuchtet aber viel heller und lässt sich über den höhenverstellbaren Docht regulieren. Auch das Anzünden geht einfach: Bügel nach unten drücken und schon hebt sich das Glas, sodass der Docht gut erreichbar ist. Lagern und transportieren darf man die Lampe nur senkrecht, da sonst Petroleum über den Docht ausläuft. Sparfüchse freuen sich über den günstigen Preis von 20 € und niedrige Betriebskosten. In einer Stunde verbrennt die Feuerhand Sturmlaterne rund 19 ml. Brennstoffempfehlung: fast geruchsloses Petromax-Alkan-Paraffinöl mit einem Preis von 5,49 €/l.

Was wiegt eine Campingausrüstung?

Das Gewicht der Campingausrüstung kann stark variieren. Ein Set bestehend aus Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher und Töpfe kann bei Leichtgewichten rund fünf Kilo wiegen. In der Regel sollte man jedoch mit etwas mehr berechnen – je nach Gusto kann hier das Grundset schon an die zehn Kilo wiegen.

Wo sollte man Campingausrüstung kaufen?

Besonders für Camping-Anfänger empfiehlt es, sich die Grundausstattung in einem Fachgeschäft in der Nähe zu kaufen. Erstens um das Prinzip "Support your locals" zu stärken und andererseits, um eine kompetente Beratung zu erhalten und gegebenenfalls Produkte vor Ort auszutesten. Auch Onlineshops wie Bergzeit oder Bergfreunde haben eine breite Produktauswahl rund um die Campingausrüstung. Wer etwas günstiger shoppen möchte, findet eventuell bei Decathlon seinen passenden Campingpartner. Seit Herbst 2021 bietet Globetrotter in allen Filialen zudem gebrauchte und durch ihre Werkstatt geprüfte und aufbereitete Ausrüstung an – darunter auch Campingequipment.

Noch mehr Wissen rund ums Campen

Welche Kleidung ist beim Camping am besten? Am besten wählt man Kleidung, die untereinander gut kombinierbar und zudem noch funktional ist. Auf jeden Fall mit dabei sein sollten ein paar schlichte Basic Oberteile (T-Shirt, Langarmshirt), Jeans, Kapuzenpullover und Unterwäsche. Auch für schlechtes Wetter sollte man gewappnet sein. Hier am besten eine Regenjacke oder Hardshelljacke und ein paar wetterfeste Schuhe miteinpacken. Wer auf Wander- oder Trekkingtour ist, sollte zudem auf Funktionswäsche, Funktionssocken und Wanderhose setzen. Welche Lebensmittel eignen sich zum Campen? Am besten eignen sich haltbare Lebensmittel, da nicht immer ein Supermarkt direkt um die Ecke wartet. Zur Grundausstattung sollten in jedem Fall ein paar Gewürze, Öl, Kaffee und/oder Tee und ausreichend Wasser gehören. Außerdem eignen sich Nahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Couscous, Trockenfleisch oder Dosengemüse für den Campingausflug. Wer länger auf Trekkingtour unterwegs ist, sollte auf Vollkornprodukte setzen, da sie im Gegensatz zu Weißmehl und Zucker nachhaltig sättigen. Auch Fertiggerichte aus der Tüte können eine Option sein. Hier empfehlen wir besonders die nahrhaften, gefriergetrockneten Gerichte von Adventurefood, Blåband, Lyofood, Trek‘nEat oder Turmat. Was ist wichtig für das Zelten? In erster Linie das richtige Zelt auszusuchen. Es gibt verschiedene Zelttypen wie Kuppelzelte, Tunnelzelte, Familienzelte und Co. Beim Kauf sollte besonders auf die Konstruktion, den Vorraum, die Eingänge, Lüfter, den Zeltboden, das Gestänge und die Sturmleinen geachtet werden. Eine ausführliche Zeltberatung findet ihr hier Wer wild zelten möchte, sollte zudem ein paar Grundregeln beachten. Absolut tabu für Übernachtungen sind Zonen, in denen es ausdrücklich verboten ist: Naturschutzgebiete, Naturreservate, Nationalparks und Landschaftsschutzgebiete. Ebenfalls meiden sollte man Regionen, in denen gejagt wird und wo man sich in Sichtweite eines Jägerstandes befindet. Auch Feuer machen, im Pulk auftreten oder Müll hinterlassen ist verboten.

4 Günstige Campingsets im Praxistest

Daniel Geiger

Der Frage, ob Outdoor-Ausrüstung ein Vermögen kosten muss, begegnen wir immer wieder. Deshalb haben wir nicht nur unsere Set-Empfehlung getestet, sondern auch vier Leute mit der Mission ein möglichst günstiges Campingset zusammenstellen und damit anschließend auf Testtour zu gehen, einkaufen geschickt. Inhalt des Sets: Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kocher und Töpfe. Die Ergebnisse lest ihr hier:

Zum Sparpreis hat Martin Böckelmann eingekauft: Gerade mal 166 Euro kostet sein Set, mit dem er über die Schwäbische Alb zieht.Mike Schmid hat für seine Tour durch den Schwarzwald mehr investiert – 244 Euro. »Dafür wiegt mein Equipment aber auch nur 4,8 Kilo.«Christiane Rauscher war auf ihrer Wanderung in den Voge­sen der Komfort wichtiger. »Niedriges Gewicht ist okay. Aber wenn ich dafür jeden Ast durch die Isomatte spüre, trage ich lieber etwas mehr und habe es dafür nachts bequem.« Sie hat für ihr Set 260 Euro ausgegeben.Nordlandfan André Schmid legte noch einmal 61 Euro drauf, zahlt also insgesamt 321 Euro, und tourt mit seinem Equipment zehn Tage lang über die sturm­umtoste Hardangervidda in Norwegen.

Um es klar zu sagen: Alle Sets, auch das von André, liegen preislich an der absoluten Unterkante. Was er für sein komplettes Set bezahlt hat, legen andere Outdoorer ohne mit der Wimper zu zucken nur für ­einen Schlafsack hin.

Was leistet die Sparausrüstung im Praxistest?

Umso erstaunlicher die Resultate: Alle vier Zelte halten dicht, sogar im extrem günstigen Coleman Celsius für 90 Euro bleibt Sparmeister Martin nach ein paar durchregneten Nächten trocken – auch wenn es bei Wind kräftig schwankt, und er im winzigen Vorraum (Apsis) nicht kochen kann. Im Nordisk Celsius vermeldet Christiane einen leichten Wassereinbruch im Vorzelt. »Ist aber kein Beinbruch«, sagt sie. »Allerdings sollte man die Stiefel nicht ­unter die Türfixierung stellen – die ist undicht.«

Bestnoten gibt André seinem 189-Euro-Zelt. Es steht im tosenden Sturm wie eine Eins, die Bodenwanne glänzt im nachträglichen Labor­test mit einer top Wassersäule (10 000 mm). Außerdem kann man in der vorderen Apis bei Regen kochen. Nur das Einfädeln der Firststange kostet Kraft. Trotzdem: »Mehr brauche ich nicht«, sagt André. Abstriche muss man beim Raumangebot der Zelte machen – für zwei Personen reicht es vor allem beim Robens-Zelt nur knapp. Dafür liegt das Gewicht im grünen Bereich: Die leichteste Behausung bringt unter 2,5 Kilo auf die Waage, die schwerste etwas über drei Kilo. Für mehr Platz und zwei Eingänge, so das Ergebnis anderer outdoor-Tests, sind zwischen 200 und 300 Euro fällig, man schleppt dann aber auch mehr. Erst ab 400 Euro stimmt beides: Gewicht und Platzangebot.

Gute Nacht? Wir verraten, mit welcher Camping-Ausrüstung

Und die Schlafsäcke? Keine Frage: So klein verpackbar und leicht wie Topmodelle für 300 Euro sind sie nicht. Doch ihre Aufgabe erfül­len sie sehr ordentlich – selbst Martins Sparmodell für 30 Euro leistete in den frischen Nächten auf dem Zellerhorn gute Dienste: »Der Gelert Tryfan ist zwar eng, und das Innenmaterial aus Baumwollmischgewebe bleibt eher an der Bekleidung hängen als Nylon oder Polyester, aber gut geschlafen habe ich.« Auch die anderen sind zufrieden: »Selbst bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hatte ich es in Norwegen gemütlich«, lächelt André. Nachträgliche Isolationsmessungen im outdoor-Labor bestätigen die Erfahrungen. Die Modelle von Vaude und Lestra lassen sich bis zur Frostgrenze einsetzen, der Cloud 400 von Outwell eignet sich sogar für Minusgrade.

Mehr Nehmerqualitäten erfordern die Matten. Martin und André, die auf Schaumstoffmatten (13 bis 17 €) gesetzt haben, wirken etwas ernüchtert. »Vom Komfort einer selbstaufblasenden Matte sind sie weit entfernt« – aber die kosten auch mindestens drei- bis viermal so viel. Die Luftmatratzen von Mike und Christiane erweisen sich hingegen als bequem. Das Problem liegt bei ihnen anderswo: »Gegen vier Uhr morgens habe ich gemerkt, wie es von unten kühl wird«, ­beklagt sich Christiane. »Ich habe dann aber ein paar Klamotten auf die Matte gelegt und konnte weiterschlafen.«

Heiße Kocher oder kalte Küche?

Als glatter Reinfall entpuppt sich Martins Esbitkocher für 15 Euro: »Er riecht unangenehm, lässt sich nicht regulieren, und der Brennstoff kostet ein kleines Vermögen.« Mikes Spiritusbrenner funktioniert bis auf die umständliche, grobe Regulierung dagegen bestens – und bietet sensationell günstigste Betriebskosten. »Mein Gaskocher ist leicht, kompakt, kräftig und sparsam – eine gute Wahl«, freut sich André. Die Topfsets liefern insgesamt eine solide Leistung ab.

Fazit: Auch mit günstiger Ausrüstung hat man auf Tour Freude

Wer ab und zu im Sommer campen möchte, bekommt mit Set 1 für weniger als zweihundert Euro ein solides Starterset. Den Kocher ­sollte man allerdings durch Trangia-Brenner ersetzen (Set 2). Wenn Sie eine Trekkingtour in Mitteleuropa planen und dabei nicht ins ­Gebirge wollen, liegen Sie mit Set 2 richtig, sollten aber den Schlafsack von Set 4 nehmen. Dann gehen Sie mit Equipment auf Tour, das unter fünf Kilo wiegt, sich klein verpacken lässt und Ihr Budget mit weniger als 250 Euro belastet. Für ambitioniertere Vorhaben wie Touren in den Alpen oder für Skandinavien empfiehlt sich Set 4. Es kostet mit 321 Euro zwar am meisten, bietet insgesamt aber auch die beste Leistung. Sie wollen doch lieber 40 Euro sparen? Dann tauschen Sie das Zelt gegen das Nordisk Jumala 2 aus Set 3, das aber auch 400 Gramm schwerer ist. Wer schnell friert, sollte außerdem auch den Schlafsack aus Set 3 dazunehmen – der Outwell Cloud ­bietet die stärkste Isolationsleistung unter den vier günstigen ­Modellen. Jetzt können Sie einkaufen!

