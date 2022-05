Organizer-Tasche Peak Design Tech Pouch im Test

Das hat uns am Tech Pouch gefallen

schützt zuverlässig vor Stößen und Nässe

lässt sich einfach be- und entladen

sauber verarbeitet

für die Größe leicht

Die Organizer-Tasche im Alltagstest

Ob Kabel, Kamera, Handy, Ladegerät, Powerbank, Ersatzakku oder Reisepass, Schlüssel, Notizblock und Stift: In der Tech Pouch findet all das ein Extraplätzchen, was sonst klappernd herumfliegt oder sich in den Ecken des Rucksackdeckelfachs versteckt – und dabei gerne mal verschrammt, durchnässt, versandet oder eins auf die Mütze kriegt. In der Tech Pouch kann das nicht passieren, denn hinter dem stark wasserabweisenden Gewebe aus recyceltem Nylon fängt eine dünne Schaumstofflage Stöße ab.

Peak Design Erhältlich ist die Tasche in fünf verschiedenen Farben.

275 Gramm wiegt die 15 x 24 x 10 Zentimeter große Tasche. Mit ihrem geraden Boden bleibt sie geöffnet stehen und bietet dank weiter Öffnung einfachen Zugriff auf die unzähligen Kleinigkeiten – sofern sie überhaupt so zahlreich mitkommen auf Tour.

Peak Design Im Tech Pouch hat alles seinen Platz.

Die technischen Daten der Peak Design Tech Pouch

Gewicht: 275 g

Kapazität: 2 l

Maße: 15 x 24 x 10 cm

Außenstoff aus wasserfestem Nylon

Innentasche im Origami-Stil

Kleinere Zubehörtaschen zum Aufbewahren von Stiften, SD-Karten, Batterien und Co.

Externe Pass- und Dokumententasche

Weich gefüttert

Kabeldurchführung für Ladegeräte

Ankerbefestigungspunkte für Peak Design-Gurtbänder (separat erhältlich)

In fünf Farben erhältlich

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: drei Monate

Preis: um 60 Euro, Hier im Partnershop bestellbar /hier auf Amazon

Weitere Eindrücke der Tech Pouch im englischen Herstellervideo:

