Swisseye ist bekannt für ein üppiges Angebot an in Sehstärke verglasbaren Brillen, wie etwa der M-Shield. Im Gegensatz zu anderen lässt sie sich im Nu mit zwei über Minimagnete am Rahmen haftenden Wechselscheiben an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen (34 g, 150 €).

Swisseye M-Shield im Partnershop bestellen