Unterwegs mit Fahrrad, Kanu, Hammer und Meißel: Die Kalkfelsen im Altmühltal bilden die perfekte Kulisse für Naturforscher auf ihrem Weg in die Vergangenheit.

Markante Felstürme, kräuterduftende Wacholderheiden, sanfte Flussauen – der Altmühltal-Radweg rangiert seit Jahren ganz oben in der Rangliste der schönsten deutschen Fahrradrouten. Er folgt dem Wasserlauf von Altmühl und Main-Donau-Kanal und führt fernab von befahrenen Straßen von Gunzenhausen bis Kelheim – perfekt also für Touren mit Kindern!

Am besten, man teilt die 166 Kilometer in vier gemütliche Tagesetappen auf. So bleibt Zeit für Stopps und Exkursionen. Zum Beispiel zu den Steinbrüchen und Fossilien-Sammelstellen im Naturpark Altmühltal. Zwischen den Solnhofener Platten lauern nämlich Versteinerungen von Raubfischen, Meeresschnecken und urzeitlichen Insekten.

Mit Hammer und Meißel begeben sich Kids im Steinbruch auf Zeitreise – 140 Millionen Jahre in die Vergangenheit. Ein tolles Erlebnis! Auch wenn man mit 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit »nur« einen Ammoniten heraushämmert.

Komplett wird das Erlebnis Altmühltal natürlich erst mit einer Bootsfahrt. Wer vom Kajak- oder Kanufahren gar nicht genug kriegen kann, absolviert die 120 Kilometer zwischen Gunzenhausen und Dietfurt komplett auf dem Wasser.

Die passenden Wanderboote lassen sich bei zahlreichen Verleihstationen unkompliziert mieten – An- und Abtransport inklusive. Dank spezieller Bootsrastplätze zum Campen ist das Altmühlpaddeln sogar ein ausgesprochen günstiges Vergnügen.

Etwas luxuriöser und dennoch originell: eine Übernachtung im Schäferwagendorf Hammermühle. Garantiert ein unvergessliches Erlebnis!