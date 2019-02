Wanderschuhe sind die perfekten Partner für fast jede Tour - wenn sie genug Halt bieten und sich bequem tragen. Welchen neuen Wanderschuhen das am besten gelingt, lest ihr in unseren Vergleichstests - auch als PDF zum Download ...

In unserem ersten Wanderstiefel-Vergleichstest 2019 traten keine Leichtwanderschuhe zum Test an, sondern solche aus zumeist kräftigem Leder, gemacht für zünftige Rucksacktouren im Mittelgebirge, aber auch Alpenvorland, in Skandinavien oder Schottland.

Wasserdicht und atmungsaktiv, so unsere Anforderung, sollten sie sein. Eine grob profilierte Sohle stand ebenso im Lastenheft wie ein hoher Schaft. Dass so etwas seinen Preis hat, überrascht nicht. Zwischen 250 und 260 Euro kosten die gestesteten Wanderstiefel 2019 - nur der Keen Galleo Mid WP ist günstiger: 180 Euro.

Auch beim Gewicht steht das Wanderschuh-Testfeld bis auf eine Ausnahme dicht beieinander, und zwar zwischen 1400 und 1700 Gramm pro Paar.

Allein der Tecnica Forge leistet sich den Luxus des Leichtgewichts, er wiegt nur 1230 Gramm – ein Verdienst der komplett lederfreien Konstruktion. Die damit verbundene geringere Anschmiegsamkeit versucht der Forge damit auszugleichen, dass ihn der Händler mit Hilfe von Druck und Wärme so verformt, dass er perfekt am Fuß sitzt. (siehe Video unten)

Drei Wanderschuh-Modelle haben sich in unserem Test 2019 als besonders stabil erwiesen: Hanwag und Lowa, gefolgt von Aku. »Sie meistern selbst Bergwanderungen«, so Testchef Frank Wacker. Die anderen fünf getesteten Wanderstiefel boten zwar weniger Halt, für normale Mittelgebirgstouren reichen sie aber aus.

Alle Ergebnisse unseres aktuellen Wanderstiefel-Tests seht ihr in der Tabelle oben

Weil es dabei auch mal regnerisch sein kann und nasse Füße dem Wanderspaß ein jähes Ende bescheren, legt outdoor viel Wert auf Wasserdichtigkeit. Wir testen sie mit einem speziellen Gehsimulator. Er zwingt die Schuhe zu Gehbewegungen im Wasserbad, als liefen sie durch eine endlose Pfütze: 24 Stunden lang, mit 60 Schritten pro Minute. Macht rund 120 Kilometer – nach denen nur sechs Kandidaten trocken blieben. Bei Asolo leckte einer von vier Testschuhen – was auf einen Einzelfall hinweist – und bei Keen, der einzigen Marke im Test, die statt GoreTex eine eigene Membran verbaut, waren alle vier getesteten Prüflinge undicht. Laut Keen muss es sich dabei um eine fehlerhafte Charge handeln, da die Schuhe bei internen Tests dicht hielten. Ebenfalls ärgerlich: Bei einem Testmodell von Mammut riss ein Schnürsenkelhaken aus dem Leder. Doch erschüttern diese Patzer das insgesamt positive Test-Ergebnis nicht. Immerhin fünf Modelle – jeweils für Frauen und Männer – entlässt der Test als sehr empfehlenswert. Welches man wählt, bestimmen neben der Passform persönliche Vorlieben.

Nur wenn die Wanderschuhe passen, können sie ihre ganze Performance entfalten

Aus diesem Grund investiert auch das outdoor-Testteam viel Zeit in die Anprobe und lässt sich beispielsweise den Tecnica Forge im Stuttgarter Fachgeschäft Bergwerker auf Fußform trimmen. Bei den anderen Modellen beschränkt sich die Arbeit auf das Einlaufen des anfangs manchmal steifen Leders sowie natürlich auf die Wahl der richtigen Größe. Hanwag geht hier noch einen Schritt weiter und bietet sowohl die Damen- als auch die Herrenversion des Tatra II in vier verschiedenen Leisten an: schmal, normal, breit und »Bunion« für Menschen mit einer Fehlstellung des großen Zehs, Halux Valgus genannt.

Nachdem jeder Tester und jede Testerin die passenden Schuhe gefunden und eingelaufen hatte, ging es bewaffnet mit Stift und Bewertungsbogen zwei Wochen lang auf Testtour, meist nach Feierabend und am Wochenende. Mit dabei: ein Rucksack mit Wechselpaaren. »Im direkten Vergleich lassen sich Unterschiede besonders gut herausfinden«, so outdoor-Reiseredakteurin Kerstin Rotard, die den Test im Urlaub absolvierte: auf strammen Wanderungen im Schwarzwald. Andere waren auf den Wurzelpfaden des Pfälzer Walds sowie auf den rutschig-steinigen Wegen entlang der Abbruchkante der Schwäbischen Alb unterwegs.

Immer im Blick: der Tragekomfort

Hier überzeugten drei Wanderschuhe auf ganzer Linie: Aku Alterra NBK, Hanwag Tatra II GTX und Lowa Ticam II GTX (Damenversion: Lowa Lavena II). Sie setzen präzise, aber nicht zu hart auf, rollen exzellent in einem Schwung ab, führen die Füße wie auf Schienen selbst über steinige Wege und begeistern mit schlüssigem Sitz, ohne auch nur ansatzweise zu drücken. Auch die restlichen Kandidaten liegen in Sachen Tragekomfort auf hohem Niveau: unbequem trägt sich keiner der acht getesteten Wanderstiefel-Modelle.

Das Fazit unseres ersten Wanderschuh-Tests 2019

Wanderer, die um jedes Gramm feilschen oder besonders flott unterwegs sein wollen, finden im individuell anpassbaren Tecnica Forge S GTX einen gewichtsoptimierten Wanderstiefel mit relativ weicher Sohle und angenehm festem Schaft. Umgekehrt der Asolo Taron GV: Durch einen Elastikeinsatz auf Knöchelhöhe bietet er den Sprunggelenken grenzenlose Bewegungsfreiheit, seine (kanten-) feste Sohle hingegen ähnelt mehr Alpin- denn Wanderschuhen und bewährt sich vor allem auf steinigen, steilen Mittelgebirgswegen. Trittsichere Outdoorer können mit ihm selbst auf Bergtouren oder Klettersteigen viel Spaß haben.

Zu viele Kompromisse? Dann landen Sie beim Spitzentrio aus Aku Alterra NBK GTX, Hanwag Tatra II GTX und Lowa Ticam II GTX. Auch hier hat man die Wahl: Genusswanderer wählen den Aku mit seinem superben Abrollverhalten und dem für Wandertouren locker ausreichenden Halt trotz relativ weichem Schaft – ein toller Allrounder, der von Spaziergängen bis hin zu Rucksacktouren alles mitmacht. Hanwag und Lowa hingegen können zwar auch Tagesausflüge, sind dafür aber eigentlich überqualifiziert. Sie laufen erst bei zünftigen Rucksacktouren zur Höchstform auf. Hier überzeugt das Duo mit top Halt, starkem Grip, verwindungsfesten Sohlen, top Nässeschutz sowie höchster Verarbeitungsund Materialgüte (wovon etwa die rollengelagerte Schnürung zeugt). Auch in puncto Gehkomfort leisten beide Großartiges. Während unsere Testerinnen im Zweifel den Lowa wählen würden, sagte den Männern aus der Testcrew der Hanwag ein Quäntchen mehr zu. Egal wie ihr euch entscheidet: Eure nächste Tour wird mit beiden Wanderschuhen ein Fest.

Zweiter Test 2019: Halbhohe Wanderschuhe

2019 haben wir aber nicht nur Wanderstiefel auf Herz und Nieren geprüft. Unsere Testcrew hat sich auch noch (wasserdichte) Wanderschuhe mit niedrigem Schaft schicken lassen, darunter auch einige so genannte Zustiegs- oder Approachschuhe. Was dieser Test aus Heft 03/2019 zeigt: Die halbhohen Wanderschuh-Modelle haben sehr unterschiedliche Stärken. Die Ergebnisse im Überblick hier:

Das Fazit unseres zweiten Wanderschuh-Tests 2019

Nach Auswertung der Testbögen und Prüfprotokolle des Gehsimulators können wir in diesem Wanderschuh-Test eine positive Bilanz ziehen: Für Mittelgebirgswanderungen sowie solche vor der Haustür eignen sich alle getesteten Schuhe. Ganz besonders die Testschuhe von Adidas, Hanwag, La Sportiva, Lowa, Salomon und Scarpa. Welchen man davon nimmt, hängt von persönlichen Vorlieben ab.

Sucht man sehr leichte, weiche und unkomplizierte Wanderschuhe, die auch Waldläufe und Speedhikes beherrschen, empfehlen sich der Lowa Maddox GTX Lo und der Salomon Outline GTX. Vor allem der Lowa Maddox bietet einen fantastischen Gehkomfort – kommt aber mit seinem weichen Schaft und der wenig verwindungsfesten Sohle rasch an seine Grenzen, sobald man in steileres Gelände abweicht.

Möchte man sich diese Option offenhalten, bleiben zur Auswahl die Halbschuhe von Adidas, Hanwag, La Sportiva und Scarpa. Das Quartett bietet deutlich mehr Halt als die beiden Fliegengewichte. So meistern die Paare von Hanwag und La Sportiva selbst ruppiges Terrain und bieten mit ihren verwindungsfesten, straff gedämpften Sohlen ein hohes Maß an Kontrolle und eine starke Traktion im Weglosen. Zum Joggen oder Speedhiken sind sie jedoch zu schwer. Im Gegensatz zum Adidas Terrex Skychaser. Mit dem Leichtgewicht machen nicht nur Querfeldeinwanderungen Spaß, sondern auch anspruchsvolle Trailrunning-Runden. Das liegt in erster Linie an seinen verwindungsfesten und sensationell bissigen Sohlen, die sich selbst in feucht-nassem Steilgelände festbeißen.

Ganz anders der Scarpa Mescalito GTX (siehe Bild). Das Schwergewicht im Test 2019 (1050 g/Paar) punktete mit dem stabilsten Schaft und einer vor allem auf Fels griffigen, extrem verwindungssteifen Sohlenkonstruktion. Erfahrung und Trittsicherheit vorausgesetzt, kann man ihn durchaus auch auf leichteren Hüttenzustiegen oder einfachen Klettersteigpassagen einsetzen. Hierbei überzeugte der Lederschuh nicht nur mit Halt im Überfluss, sondern auch mit tollem Abrollkomfort und – für felsige Passagen hilfreich – einem außergewöhnlichen Maß an Präzision.

Weitere Test-Eindrücke gibt es im kostenpflichtigen PDF zum Download

Tagesaktueller Preisvergleich der Schuhe

Video-Ratgeber "Wanderschuhe"

Weitere getestete Wanderschuhe & Ausrüstung