Laufbursche auf Abwegen Ecco Biom C-Trail GTX im Test

Pro und Contra zum Ecco Biom

Das hat uns gefallen:

hoher Tragekomfort

sehr natürliches Abrollverhalten,

griffige, nicht zu harte Sohle

Das weniger:

als Trailrunner weniger ideal

Kaufen könnt ihr den Ecco Biom C-Trail GTX für Männer hier / für Frauen hier

Der Biom C-Trail im Alltagstest

Ecco verkauft den Biom C-Trail als Trailrunningschuh. Doch wegen des hohen Stands fehlt es dem recht schweren Schuh an Kontrolle und Sensibilität für den Untergrund. Als komfortabler Wanderschuh mit wasserdichter, atmungsaktiver Gore-Tex-Membran überzeugt er dagegen.

Durch den »Biom«-Leisten und die nicht ganz so verwindungsfeste Sohle rollt er sehr natürlich über die Großzehe ab, was einen kräftesparenden Bewegungsablauf fördert, die Dämpfung besitzt genau die richtige Mischung: weich genug, um lange Asphaltetappen bequem zurückzulegen, aber auch so kantenstabil, dass sich das grobstollige, griffige Profil im rauen Untergrund verbeißen kann.

Die schwergängige Schnürung ermöglicht es, sie unterschiedlich stark anzuziehen: etwa vorne lockerer und fest am Spann, einfach mal schnell in den Schuh hineinschlupfen geht dagegen nicht. Und wie so häufig bei Schnürungen mit Schnellspanner muss man die Senkel umständlich verstauen.

Die technischen Daten des Ecco Biom C-Trail GTX

Sohlenkonstruktion aus dauerhaft dämpfendem Polyurethan und abriebfestem, griffigem Gummi

Zwischensohle

Wasserdicht

Atmungsaktiv und Feuchtigkeitsableitend

GORE-Tex-Membran

Gewicht: 915 g

Preis: ca. 200 Euro: Männermodell / Frauenmodell hier kaufen

