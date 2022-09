In den Bergen Zuhause Dolomite Velocrissima GTX Zustiegsschuh im Praxistest

Pro und Contra zum Velocissima GTX

Das gefällt uns:

niedriger Stand

präzise

bis zu den Zehen anpassbar

starker Grip

wasserdicht, gutes Klima

Das weniger:

auf Asphalt weniger bequem

Der Zustiegsschuh im Test

Dolomite Der Velocissima vereint Wendigkeit und Grip hervorragend.

180 Euro für einen Halbschuh? Der Velocissima der 1897 in Italien gegründeten Marke hat dafür einiges zu bieten – zumindest versierten Bergsportlern. Für die Ebene, Asphalt und Forstpiste taugt er nämlich nicht, hier trägt er sich hölzern. Auf Bergwegen, Steigen, Saumpfaden und beim Kraxeln ist das in Italien gefertigte Paar dagegen in seinem Element und begeistert Bergfexe mit viel Rückmeldung, hoher Kontrolle, bester Kantenstabilität und starker Kraxelperformance. Durch den festen Sitz verschmilzt der Schuh geradezu mit dem Fuß, was die Trittsicherheit fördert und einen hohen, Halt gebenden Schaft überflüssig macht. Trotz häufigem Einsatz im Pfälzer Sandstein, Allgäuer Kalk sowie eidgenössischem Gneis und Granit weist das aus zähem Synthetik gefertigte Paar keine Spuren auf.

Dolomite Die neue Dolomite Crossover-Sohle von Vibram aus Megagrip Compound ist speziell konzipiert als Kombination für Aufstiege und Wanderungen.

Die technischen Daten des Dolomite Schuhs

Gewicht: 710 g (Paar)

Nahtloses Obermaterial mit Technologie aus Perspair-Gewebe

Gore-Tex-Futter

Dolomite Crossover-Sohle von Vibram aus Megagrip Compoun

Zunge aus Stretch

Zehenpartie aus Gummi mit doppelten Leisten

Hergestellt in Italien

(alles Herstellerangaben)

Dauertest: neun Monate

Preis: 180 Euro

