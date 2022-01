Top-10: Leichte Wanderschuhe Die besten Leichtwanderschuhe

Wer weniger Ballast mit sich herumschleppt, kann auch leichtere Schuhe tragen! Und das macht sich stärker bemerkbar, als man denkt. Bei der Vorbereitung von Sir Edmund Hillarys Everest-Expedition Anfang der 50er Jahre entdeckten britische Wissenschaftler, dass jedes eingesparte Gramm am Fuß dem fünffachen Gewicht im Rucksack entspricht.

Der Tecnica Forge GTX (siehe Liste unten) beispielsweise wiegt rund 500 Gramm weniger als herkömmliche Trekkingstiefel, die ähnlich viel Knöchelhalt bieten – das hat die gleiche Auswirkung wie drei Kilo weniger auf dem Rücken. Wie fest ein Schuh sein muss, hängt vom Träger ab: "In den weichen Modellen knicke ich schnell um – das geht gar nicht", sagt OUTDOOR-Tester Christian Zimek. Dagegen bevorzugt der sehr trittsichere Redakteur und Kletterer Boris Gnielka weichere Schäfte wie z.B. beim Asolo Falcon LTH GV MM, weil diese dem Knöchel mehr Bewegungsspielraum lassen. So kann man den Fuß genauer setzen. Trittsichere Outdoorer können sogar noch radikaler vorgehen und sich für ein sehr leichtes Low-Cut-Modell wie bspw. den La Sportiva Helios III, den Lowa Innox Pro GTX Lo oder den Scarpa Mojito Trail GTX entscheiden. Auch diese Leichtwanderschuhe findet ihr unten in der Tabelle mit Link zum Online-Preisvergleich – zusammen mit weiteren empfehlenswerten Testkandidaten.

Und ob ihr die Schuhe mit oder ohne wasserdichtem, atmungsaktivem Gore-Tex-Futter bevorzugt, ist Geschmackssache. Wer schnell kalte Füße bekommt, profitiert vom etwas wärmeren Schuhklima der wasserdichten Leichtwanderschuhe. Wird es euch dagegen schnell zu heiß, bieten die luftigen Varianten ohne Futter Vorteile. Außerdem kann bei ihnen das Wasser, das vor allem bei niedrigen Schäften schnell hineinrinnt, wieder ablaufen. Grundsätzlich sollte man seine Schuhe vor jeder Tour mit Spray imprägnieren. Dann nimmt das Obermaterial und die Schäume weniger Feuchtigkeit auf.

Bestenliste - Leichtwanderschuhe Testschuhe Testurteil Gewicht pro Paar Preis (UVP) Preisvergleich La Sportiva Helios III Überragend 440 g 129 € Preisvergleich Adidas Skychaser LT GTX Überragend 740 g 150 € Preisvergleich Aku Rock DFS GTX Überragend 800 g 180 € Preisvergleich Lowa Innox Pro GTX Lo Sehr gut 870 g 140 € Preisvergleich Lowa Explorer Lo Editors Choice 2020 900 g 180 € Preisvergleich La Sportiva Ultra Raptor Mid GTX Editors Choice 2021 910 g 185 € Preisvergleich Scarpa Mojito Trail GTX Überragend 915 g 160 € Preisvergleich Scarpa Maverick Mid GTX Sehr gut 960 g 170 € Preisvergleich Asolo Falcon LTH GV MM Überragend 1040 g 190 € Preisvergleich Tecnica Forge GTX Überragend 1250 g 250 € Preisvergleich

La Sportiva Helios III

Ursprünglich als ultraleichter Laufschuh für Wurzelwege und Teerpisten entwickelt, überzeugt der La Sportiva Helios III auch als Wanderschuh für Tagestouren mit wenig Gepäck. Durch das runde Abrollverhalten, die gute Dämpfung und das traumhaft niedrige Gewicht (440 g pro Paar) fühlt er sich fast an, als schwebe man über den Boden, das griffige Profil sorgt auf unterschiedlichsten Untergründen für erstklassigen Vortrieb. Trittsicher solltest du aber sein, weil man durch die dicke Zwischensohle nicht ganz so bodennah steht. Der Schaft aus luftigem Mesh-Materialumschmiegt den Fuß wie eine zweite Haut, die angenehm fest gepolsterte Zunge verhindert, dass die leichtgängige, exakt anpassbare Schnürung drückt. Preis: 129 Euro.

Testurteil: Überragend (Ausgabe 09/2021)

Hersteller Testfazit: In Sachen Gewicht + Trage- & Klimakomfort absolut top! Der ultraleichte Halbschuh überzeugte uns auch als Wanderschuh (für Tagestouren mit wenig Gepäck).

Tecnica Forge GTX

Mit dem Tecnica Forge GTX speckst du richtig ab: Er wiegt nur 1250 Gramm (Paar), ein halbes Kilo weniger als klassische Trekkingstiefel. Und weil jedes Gramm am Fuß die gleichen Auswirkungen hat wie fünf Gramm, die im Rucksack stecken, summiert sich das auf satte 2,5 Kilo! Dennoch bietet der aus zähem Leder bestehende Schaft auf schwierigen Wegen genügend Halt, die verwindungsfeste, rund abrollende und nicht zu hart gedämpfte Sohle verbeißt sich auch auf glitschigem Untergrund. Außerdem gibt es ein wasserdichtes, atmungsaktives Gore­Tex­Futter. Der Clou ist aber die individuelle Anpassung beim Händler mit Hilfe eines Vakuumofens, die rund 20 Minuten dauert. Danach sitzt der Schuh um den Knöchel und im Mittelfuß besser als vorher. Preis: ca. 250 €.

Testurteil: Überragend (Ausgabe 09/2021)

Hersteller Testfazit: Trage-/Klimakomfort, Schafthalt/Schnürung, Sohlenstabilität/Grip und dazu noch ein niedriges Gewicht - beim Tecnica Trekkingstiefel stimmt einfach alles. Dazu lässt er sich im Laden auch noch individuell anpassen.

Adidas Skychaser LT GTX

Adidas trifft mit dem überarbeiteten Skychaser ins Schwarze: Er trägt sich wunderbar leicht, direkt und kontrolliert, setzt weich auf und rollt sauber-flüssig ab. So macht er Spaziergänge genauso zum Vergnügen wie schnelle Sprints oder knackige Rucksackwanderungen. Der Sohlengrip sucht seinesgleichen, der Nässeschutz ist perfekt, und auch das Klima liegt im grünen Bereich. Kurzum: ein perfekter Allrounder. Preis: ca. 150 Euro

Testurteil: Überragend (Ausgabe 06/2020)

Adidas Testfazit: Wer einen Schuh sucht, der bei sportlich-flotten Einsätzen genauso brilliert wie auf gemütlichen Wanderungen, kommt am Adidas nicht vorbei.

Aku Rock DFS GTX

Aku setzt beim Rock DFS auf zwei Schnürzonen: In einfachem Terrain reicht es, die schwarzen Senkel zu schnüren, geht es ins Steile, ziehst du zusätzlich den Vorfußbereich mit den farbigen Reepschnüren straff. Dann krallt sich die vorne kantenstabile, flache Sohle selbst auf kleinen Felskanten fest. Auch im Flachen überzeugt das Paar: mit starker Dämpfung und rundem Abrollen. Das tiefe Sohlenprofil greift auch im Matsch. Preis: ca. 180 Euro

Testurteil: Überragend (09/2021)

MPS Fotostudio Testfazit: Wer geschmeidige Schuhe mit gut dämpfenden Sohlen mag und genauso gerne wandert wie kraxelt, findet im Aku einen vielseitigen Partner.

Lowa Innox Pro GTX Lo

Reinschlüpfen, Senkel anziehen, und schon sitzt der Lowa wie angegossen, schmiegt sich mit weichem Schaft und effektiver Schnürung perfekt an und um die Füße. Weniger weich fällt die – vorne sehr dünne – Sohle aus: Sie dämpft eher straff, wodurch man kontrolliert auftritt und ein sehr feines Gespür bekommt, worauf man gerade steht und geht – gut für die Trittsicherheit, zumal sich der Schuh dank tiefem Profil auch in Matsch krallt. Preis: ca. 140 Euro

Testurteil: Sehr gut (Ausgabe 06/2020)

Lowa Testfazit: Kaum ein Paar legt sich so weich und geschmeidig um den Fuß wie der Lowa – der seine Stärken vor allem auf Mittelgebirgswanderungen ausspielt.

Lowa Explorer Lo

Der Lowa Explorer Lo (900 g/pro Paar in Gr. 8) schmeichelt mit einem anschmiegsamen Schaft aus stabilem Leder und lässt sich über die leichtgängige Schnürung exakt an den Fuß anpassen. Seine feste, gut gedämpfte Sohle verhindert, dass spitze Steine oder grobe Wurzeln durchdrücken, bietet aber auch Gespür für den Untergrund. Außerdem rollt sie sauber ab, ihr grobes Profil verbeißt sich im Matsch und Geröll. Weil kein anderes Modell in dieser Klasse all diese Eigenschaften so gekonnt vereint, gab es 2020 den Editors’ Choice Award der Redaktion. Die Gore-Tex-Version (180 €) schafft den Spagat aus Nässeschutz und gutem Klima, noch luftiger ist das Modell ohne Membran (150 €).

Testurteil: Editors Choice 2020

Lowa Testfazit von outdoor-Ausrüstungsredakteur Boris Gnielka: "Mit dem Explorer Lo zeigt Lowa, dass in klassischen Schuhkonzepten noch jede Menge Entwicklungspotenzial steckt. Mein neuer Wanderschuhfavorit."

La Sportiva Ultra Raptor Mid GTX

Die Mid-Version des Trailrunning-Klassikers von La Sportiva punktet mit bester Dämpfung, klar definiertem Abrollschwung und verwindungssteifen wie kantenfesten Sohlen. Präzise und spurtreu, aber auch äußerst agil flitzt man damit wie auf Schienen – und das selbst durch krasses Steilgelände (910 g/pro Paar in Gr. 42,5). Preis: ca. 185 Euro

Testurteil: Editors Choice 2021

La Sportiva Testfazit von outdoor-Chefredakteur Alex Krapp: »Die perfekte Synthese aus Trailrunningund Wanderschuh – bestens geeignet für flotte Touren in deftigem Terrain.«

Scarpa Mojito Trail GTX

Nicht ganz so leicht wie die anderen Halbschuhe im Testfeld, dafür aber sehr stabil. Mit Lederschaft und grob profilierter, kantenfester wie verwindungssteifer Sohle beherrscht er jedes Terrain, selbst alpine Pfade und leichte Kraxeleien. Doch auch auf einfachen Wegen macht der Scarpa Mojito Trail Spaß, sitzt er doch weich und anschmiegsam am Fuß, rollt sanft ab und dämpft an der Ferse stark. Mit der weit nach vorne reichenden Schnürung lässt er sich zudem akkurat anpassen. Preis: ca. 160 Euro

Testurteil: Überragend (Ausgabe 06/2020)

Scarpa Testfazit: Ob Bergpfad oder Forstpiste: Der Scarpa macht knifflige wie einfache Wanderungen zum Genuss. Trittsichere meistern damit selbst Klettersteige.

Scarpa Maverick Mid GTX

Ein dickschaumiger Schaft und die dämpfenden Profilsohlen machen den ultrabequemen Maverick zum Idealpartner für Genusswanderer, die auch mal länger über Asphalt gehen. Im Gelände trägt er sich zwar etwas entkoppelt, doch dafür sticht auf steinigen Wegen nichts durch, Halt bietet das Paar ebenfalls (960 g/pro Paar in Gr. 42,5). Preis: ca 170 Euro

Testurteil: Sehr gut (Editors Choice 2021)

MPS Fotostudio Testfazit: Mit softem Schaft und weichen Sohlen gefällt der gripstarke Maverick am meisten bei einfachen bis mäßig anspruchsvollen Mittelgebirgstouren.

Asolo Falcon LTH GV MM

Asolo kombiniert beim Falcon einen weichen Schaft mit führungsstarken Sohlen, die auch in steilem Terrain greifen. Sie bauen kaum auf und vermitteln ein gutes Gespür für den Untergrund, lassen aber dickere Steine nicht durchdrücken. Unterm Strich ist der Falcon eine unkomplizierte Wahl für Touren aller Art. Preis: ca. 190 Euro

Testurteil: Überragend (02/2021)

MPS Fotostudio Testfazit: Der Asolo Falcon LTH GV vereint höchsten Tragekomfort mit verwindungssteifen Sohlen. So meistert er einfache Wege genauso wie gerölliges Steilgelände.

