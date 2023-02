In diesem Artikel: Umgeben von Kühen als Alphirte tätig

Als Zusenn Melken und Käsen lernen

Arbeits-Einsatz für den Schutzwalderhalt

Vielfalt durch Teilnahme fördern – bei A.L.M.

Zeitarbeit auf einer Alpenvereinshütte

Bergbauern unterstützen und entlasten

Umgeben von Kühen als Alphirte tätig Wer sich für die Arbeit mit Tieren interessiert und Zeit in der freien Natur schätzt, kommt als Hirte auf seine Kosten – darf aber Verantwortung nicht scheuen und muss auch gerne selbst Hand anlegen. Sind alle Kühe da? Gesund und munter? Diese Fragen gehören bei Jungviehherden oder auf einer Sennalpe zur morgendlichen Routine. Nach dem Mittag kümmern sich Alphirten um die Weidefläche (von Unkraut jäten und ausforsten bis Zäune kontrollieren) und das Umland (von Flächen mähen bis Heu einbringen). Kleinhirten (meist Kinder von Älplern) helfen bei der Arbeit. Klingt gut? Infos und freie Stellen unter almwirtschaft.com

Als Zusenn Melken und Käsen lernen Voraussetzungen für die Arbeit als Zusenn: körperliche Fitness, Teamfähigkeit, die Liebe zu Tieren und eine gewisse Lernbereitschaft bei der Produktion von Milcherzeugnissen. Der Tag startet, wie er abends endet: Du hilfst den Hirten, die Kühe in den Stall zu treiben und sie zu melken. Die restliche Zeit arbeitet man mit dem (erfahrenen) Senn in der Käserei. Je nach Größe der Alpe fallen zusätzliche Aufgaben wie Kochen und den Haushalt schmeißen an. Bei Interesse an einem Alpsommer als Zusenn (oder Senn) in der Schweiz siehe auch zalp.ch

Shutterstock Hand in Hand verläuft die Arbeit in der Käserei, wie hier bei der Herstellung von Parmesankäse.

Arbeits-Einsatz für den Schutzwalderhalt Dir liegt viel an der Natur und deswegen möchtest du ihr sowie den folgenden Generationen etwas Gutes tun? Bei den Bergwaldprojekten der DACH-Region geht das. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein, trittsicher und schwindelfrei, dann können sie bis zu eine Woche lang bei der Jungwaldpflege helfen, Bäume zu pflanzen und Sturmflächen zu räumen. Voraus geht eine Einführung sowie eine Fachexkursion mit den Profis. Infos gibt es unter bluehendesoesterreich.at, bergwaldprojekt.ch und alpenverein.de. Noch keine 18 Jahre alt? Jugendprojekte gibt es für 14- bis 17-Jährige im Thüringer Wald und Fichtelgebirge.

Vielfalt durch Teilnahme fördern – bei A.L.M. Egal welche Nation und Kultur, ob Menschen mit oder ohne Behinderung, du legst Wert auf einen respektvollen und vorurteilsfreien Umgang. Das Team vom Projekt Alpen.Leben.Menschen (A.L.M.) in München ebenso. Dort nimmt man sich der Themen Inklusion und Integration an. Bei offenen Wanderungen in Bayerns Bergen treffen Personen mit unterschiedlichen Hintergründen aufeinander, die Vielfalt der Beteiligten sorgt für ein ganz besonderes Erlebnis. Entweder nimmt man bei den Treffen als Gast teil oder gestaltet, organisiert und finanziert sie selber, sei es als Mitglied in einem Verein oder als Mitarbeiter in einem Unternehmen oder einer Organisation. alpenlebenmenschen.de

DAV/Hans Herbig

Zeitarbeit auf einer Alpenvereinshütte Auf Bergidylle und Glockengeläut darf man nicht aus sein bei einem Job auf einer bewirtschafteten Berghütte. Hier stehen die Gäste im Fokus – hungrige und durstige Wanderer, Bergsteiger und Biker. Häufig ausgeschriebene Stellen sind: Küchenpersonal, Servicekraft und Allrounder. Die Arbeit in der Küche verlangt Stressresistenz, Teamgeist und Flexibilität. Im Service steht eine sympathische, aufgeschlossene Art hoch im Kurs. Vielversprechende Bewerber:innen bringen von beidem etwas mit, ihr Motto bei Neuem sollte lauten: Learning by Doing. Oftmals betreiben die Alpenvereine die Hütten – die Jobbörse des Deutschen Alpenvereins findet ihr hier auf alpenverein.de

Bergbauern unterstützen und entlasten Du überlegst, Freiwilligenarbeit zu leisten? Ein ganzer Sommer ist aber nicht drin? Dann besteht die Möglichkeit, einen Bergbauern in Südtirol für mindestens eine Woche bei seiner Arbeit zu unterstützen. Neben Muckis und Ausdauer braucht es dabei Engagement, Offenheit und Freude an der Arbeit im Stall, auf dem Feld und Hof. Man registriert sich unter bergbauernhilfe.it, spricht mit Vermittlern und findet per Steckbrief den passenden Betrieb. Tipp: Führe vorab ein Gespräch mit dem Team vom Hof, um herauszufinden, ob ihr harmoniert. Vor Ort wirst du als Teil der Familie am Alltag teilhaben, viel dazulernen und wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln.