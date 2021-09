Instagram-Challenge Wald-Erlebnisse: Zeigt uns eure besten Bilder!

Danke schon mal fürs Mitmachen an:

annkaannka – mit einem sonnigen Gruß aus Reifferscheid / Nordrhein-Westfalen

san__lei am Stausee Oberilzmühle, nördlich von Passau in Bayern

Sylvia und Thomas, unterwegs im Nationalpark Sächsische Schweiz

Ihr wollt auch bei unserer Wald-Challenge mitmachen ? – Hier alle Infos:

Podcast zum Thema: "Unterwegs im Wald"

25 Jahre war Gerald Klamer als Förster tätig – dann hängte er seinen Beruf an den Nagel und startete im Februar 2021 seinen langen Marsch durch Deutschland. Auf der 6000 Kilometer langen Tour mit Start und Ziel in Marburg untersucht er, wie es unseren Wäldern geht. Zwischenfazit: "Regional sehr unterschiedlich, insgesamt zu trocken." Über seine Motivation, das ständige Biwakieren im Wald, über seine Empfehlungen für eine umweltfreundlichere Waldwirtschaft und vieles mehr berichtet er in dieser Podcast-Folge:

Ihr könnt die Podcast-Episode entweder gleich hier auf der Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

waldbegeisterung.de / Gerald Klamer

Noch mehr über Gerald Klamer und die täglichen Updates seiner 6000 Kilometer langen Wanderungen findet ihr auf seinem Blog: waldbegeisterung.de

