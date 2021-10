Instagram-Challenge Blick aus dem Zelt: Zeigt uns eure besten Bilder!

Wenn ihr kein "Blick aus dem Zelt"-Foto habt, das ihr taggen könnt, dann nehmt doch einfach ein anderes schönes Zelt-Bild aus eurem Fundus! - Die besten Posts werden am Ende des Monats hier auf der Seite gezeigt.

Danke schon mal fürs Mitmachen an:

abenteuersuchen mit diesem schönen Zeltblick im Wald

nimieth im schönen Norwegen

wegulia bei Vollmond auf dem Mättlistock

Ihr wollt auch euer schönstes #zeltoutdoor-Foto mit uns teilen? Hier unser Insta-Post mit Infos:

Schon in unsere Podcast-Folge zum Thema Zelte reingehört?

Beruf und Berufung: Testredakteur Boris Gnielka war schon lange, bevor er beim OUTDOOR Magazin anheuerte, ein absoluter Zelt-Fan. Mittlerweile testet er die (eher) kleinen Behausungen für Natur und Campingplatz seit 21 Jahren. In dieser Podcast-Folge berichtet er, wie man das passende Zelt für die eigenen Zwecke findet, was man dafür ausgeben muss – und warum zelten so großartig ist, dass er erst damit aufhört, wenn das Altersheim naht.

Ihr könnt den Podcast entweder gleich hier auf dieser Seite anhören, oder auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

