Fjällräven Polar 2027: Bewirb dich jetzt für das Arktis-Abenteuer!

Seit 1997 bringt der Fjällräven Polar Event Menschen aus aller Welt in die Arktis, auf eine 300 Kilometer lange Reise mit dem Hundeschlitten durch die skandinavische Tundra. Was Fjällräven-Gründer Åke Nordin damals als Expedition begann, ist heute eines der bekanntesten Kälteabenteuer der Outdoor-Branche. Jetzt feiert der Fjällräven Polar 30. Jubiläum der ersten Expedition und lädt erneut dazu ein, sich für die Teilnahme an der Expedition 2027 zu bewerben.

Was ist Fjällräven Polar?

Fjällräven kommt aus Örnsköldsvik im Norden Schwedens und kennt die Kälte. Die Überzeugung der Marke: Mit der richtigen Ausrüstung, dem nötigen Wissen und guter Unterstützung kann jeder Mensch die Arktis erkunden.

Genau darum geht es beim Fjällräven Polar. 20 Teilnehmende steuern ihren eigenen Hundeschlitten, lernen neue Fähigkeiten und finden sich in einem Leben zurecht, in dem die Temperaturen auf minus 30 °C fallen können. Outdoor-Erfahrung ist dafür nicht nötig. Nur der Mut, sich auf etwas Großes einzulassen.

Der Weg zur Expedition 2027

Wer dabei sein möchte, braucht nur drei Schritte zu tun:

1. Entdecken: Hol dir die Bewerbungs- und Challenge-Details für den Fjällräven Polar 2027. Diese sind auf den Social-Media-Kanälen von Fjällräven, über den Fjällräven-Newsletter und unter https://experience.fjallraven.com/polar/2027 zu finden.

2. Challenge meistern: Absolviere die Challenge und veröffentliche den Beitrag online bis zum 3. November 2026, 23:59 Uhr MEZ.

3. Bewerbung einreichen: Nach der Veröffentlichung der Challenge muss das Bewerbungsformular für den Fjällräven Polar 2027 mit grundlegenden persönlichen Angaben und einem Link zum Challenge-Beitrag ausgefüllt werden. Dieser Schritt ist obligatorisch: Bewerbungen werden nur bearbeitet, wenn das Formular bis zum 3. November 2026, 23:59 Uhr MEZ vollständig eingereicht ist.

Danach entscheidet eine Fjällräven-Jury. Die Namen der Teilnehmenden werden am 9. Dezember 2026 bekannt gegeben.

Das Abenteuer deines Lebens

Die richtige Ausrüstung Der Polar Expedition Parka wurde für die extremsten Winterbedingungen entwickelt. Während der Fjällräven Polar Expeditionen haben ihn zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Hundeschlittenführerinnen und Hundeschlittenführer sowie Crew-Mitglieder getestet und für gut befunden.

Fjällräven Dieser robuste Begleiter übersteht viele Winter und ist jetzt für alle erhältlich, die schon bald zu einem Abenteuer bei kalten Temperaturen aufbrechen.



Innen besteht der Parka aus großen Daunenkammern mit 700 Cuin Füllstärke. Ein gefütterter Innenkragen hält die Körperwärme während der Expedition im Inneren. Das strapazierfähige G-1000 HeavyDuty auf der Brust, an den Ellbogen, der Unterseite der Unterarme und am Gesäß sorgen außen für die Langlebigkeit in stark beanspruchten Bereichen.

Einblicke in den Fjällräven Polar