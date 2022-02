Küstenwandern XXL England Coast Path

Die Engländer haben Großes vor: Sie arbeiten an einem Wanderweg, der an der Küste des ganzen Landes entlangführt. Aktuelle Infos zum Weitwander-Projekt hier ...

Wilde Wege erschließen Englands Küsten. Der längste von ihnen ist mit 1014 Kilometern der South West Coast Path in Cornwall und Devon – an sich schon eine Mammutroute. Doch in diesem Jahr soll sie mit vielen anderen Strecken zum längsten Küstenweg der Welt zusammenwachsen: dem England Coast Path. Einmal fertiggestellt, wird er Wandernde auf rund 4500 Kilometern um das ganze Land führen. Derzeit werden in einigen Abschnitten noch die Wegerechte mit Landbesitzern verhandelt, doch schon jetzt kann man sich auf viele bisher unzugängliche Küstenabschnitte freuen. Eine Übersicht dazu findet ihr hier

Ermöglicht hat das Projekt eine Gesetzesänderung, die das Recht auf öffentlichen Zugang in Uferregionen verbessert. Wunderschöne Touren mit viel Steilküste und Strandabschnitten bieten sich jetzt schon im Nordwesten oder auch in Cornwall / Dorset im Südwesten des Landes an (siehe Videos unten) .

