Abenteuer-Projekte weltweit Jetzt bewerben

adidas TERREX hilft dir, dein 'United by Summits'-Abenteuer zu realisieren

"Es wird Zeit, dass wir Gipfelmomente neu definieren. Es gibt sie überall. Wichtig ist nur, dass du deinen persönlichen Gipfelmoment findest!"

In dem Moment, in dem wir etwas Neues ausprobieren, eine Barriere überwinden, unsere Community inspirieren oder uns auf nachhaltige Weise mit der Natur verbinden, erreichen wir neue Gipfel und finden neue persönliche Highlights. Und das ist es wert, gefeiert zu werden.

Was ist das Projekt "United by Summits" genau?

Mit 'United by Summits' will adidas TERREX den Outdoor-Sport inklusiver machen, indem jede Leistung honoriert wird, egal wie groß oder klein sie ist. Um die Menschen dabei zu unterstützen, lädt adidas TERREX Abenteurer*innen – Einzelpersonen oder Gruppen – dazu ein, sich mit ihrem ganz persönlichen Outdoor-Abenteuer zu bewerben.

Eine Jury, die unter anderem aus den Protagonist*innen der Kampagne besteht, wählt jeweils ein Projekt aus den Kategorien Abenteuer, Community und Nachhaltigkeit aus, das nächstes Jahr umgesetzt wird.

Adidas Die TERREX Filmreihe United by Summits stellt Abenteurer*innen auf der ganzen Welt vor, die ihre eigenen individuellen Ziele erreichen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun.​

Mit Camp Yoshi raus aus der Stadt, rein in die Natur

Im Kapitel "Summit of the New Dawn" arbeitet adidas TERREX mit dem Camp Yoshi zusammen – einem Kollektiv, das von Chefkoch Rashad Frazier, seiner Frau Shequeita und seinem Bruder Ron gegründet wurde – um den Outdoor-Sport inklusiver zu gestalten.

Bei Camp Yoshi handelt es sich um ein Abenteuerprogramm für BIPoC Communitys (Gender Equality & Diversity), mit dem die Natur entmystifiziert werden und gezeigt werden soll, wie bestärkend die Wildnis sein kann. Im Camp treffen sich unterschiedliche Menschen mit ihren ganz individuellen Geschichten, aber mit einer Gemeinsamkeit: Sie alle wollen der Stadt entfliehen und die Natur erleben. "Ich will, dass sich die Menschen hier zugehörig fühlen", so Frazier. "Diese Orte gehören dir genauso wie jeder anderen Person auch."

Um die Natur für alle zugänglicher zu machen, definiert adidas TERREX die traditionelle Vorstellung von Gipfeln neu, indem die Marke technische Bekleidung anbietet, die allen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund hilft, ihre individuellen Ziele zu erreichen – egal wie groß oder klein diese sind. 'United by Summits' möchte die Menschen inspirieren, nach draußen zu gehen, ihre eigenen Ziele zu suchen und ein naturverbundenes, bewusstes Leben voller Abenteuer zu führen.

Bewirb dich jetzt für dein Traum-Outdoor-Projekt

adidas TERREX hilft dir, dein ‘United by Summits’-Abenteuer zu realisieren!

Einzelpersonen oder Communities sind aufgerufen, eine klar definierte Projekt-Idee einzureichen, die mit Hilfe der "MySummits” Initiative realisiert werden kann. Die ausgewählten Projekte werden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 umgesetzt.

Bewerbungsschluss ist der 14. Oktober 2022

