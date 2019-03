GOBACKPACK - jetzt fürs Jack Wolfskin-Sommercamp bewerben!

Erlebe den Sommer auf einer schwedischen Schäreninsel – bewirb dich jetzt für das Jack Wolfskin GOBACKPACK CAMP im Juli und bringe einen Travelbuddy deiner Wahl mit! - Es erwarten Dich spannende Workshops rund um Travel, Kochen oder Nachhaltigkeit und Music Acts unter freiem Himmel. Über das Formular auf dieser Seite kannst Du dich für das Camp 2019 bewerben.

Bergholmarna ist eine kleine unbewohnte Insel draußen in den Schären vor Stockholm, ein richtiges Outdoor-Paradies und der perfekte Ort für ein Sommercamp. Dort erwarten dich vom 23. bis 25. Juli 2019 aufgeschlagene Zelte, eine Gruppe von 30 anderen Backpackern und ein dreitägiges Programm voller Outdoor-Aktivitäten wie Klettern, Kajakfahren und Fischen.

Spannende Workshops rund um Travel, Kochen oder Nachhaltigkeit mit bekannten Social Media Influencern gehören genauso dazu wie verschiedene Music Acts unter freiem Himmel. Unterstützt werden sie dabei von den Outdoor-Experten von Jack Wolfskin, die den Teilnehmern in Workshops ihr Fachwissen zu Produkten, Ausrüstung & Co. vermitteln. Dabei kann in entspannter Camp Atmosphäre gemeinsam gekocht werden.

Das Camp ist die ideale Gelegenheit, Leute kennenzulernen, sich für einen Trip zu verabreden oder einfach weiter durch Schweden zu reisen. Denn Jack Wolfskin übernimmt die Reisekosten des Gewinners und seines Travelbuddys zur Insel und zurück bis zu einer Höhe von 400 Euro pro Person – wobei Hin- und Rückreise auch außerhalb der Campdaten stattfinden können.

Die Reise muss selbst organisiert werden, die Kosten erstattet Jack Wolfskin nach Vorlage der Rechnungen. Auch das Camp-Equipment inklusive Zelt und Schlafsack stellt Jack Wolfskin. #GOBACKPACK!

Teilnahme über das Formular hier: