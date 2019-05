Leicht und luftig: Sandalen von Source

Die Outdoorsandalen des israelischen Ausrüsters Source sind in dieser Saison auch bei uns erhältlich, darunter die Top-Modelle Source Stream und Source Gobi ...

Source produziert nicht nur erstklassige Trinksysteme sondern auch hochwertige Sandalen für diverse Outdoor Aktivitäten, wie Wandern, Stand-Up-Paddling oder Kajakfahren.

In Israel, dem "Heimatland" der Outdoor-Sandale, ist der Eigenname "Source" bereits zum Gattungsbegriff des luftigen Schuhwerks geworden. Auch hierzulande erfreut sich die Sandale immer größerer Beliebtheit, sowohl im Mode- als auch im Outdoor-Bereich. Wir stellen euch hier eine Auswahl verschiedener Versionen vor - mit Online-Preisvergleich:

Source Classic

Durch das Riemensystem mit 6 Ankerpunkten können die Fersen-und Spannriemen unabhängig voneinander bewegt werden und garantieren dem Träger perfekten Sitz. Durch das Verbinden der Riemen kann die Sandale zu einem Slip-On umfunktioniert werden. Die Source Classic-Sandale wiegt 565 Gramm pro Paar (Schuhgröße 42) und kostet 69,95 Euro (UVP).

Source Stream

Die Source Stream-Sandale ist der ideale Begleiter für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten an heißen Tagen. Der Stoff im Inneren der Sandale soll die Feuchtigkeit von der Haut nach außen transportieren. Zusätzlich ist die Source Stream noch mit einem geruchshemmenden Fußbett und einem strapazierfähigen Polyester-Gewebe (außen) ausgestattet. Es soll die Füße angenehm trocken und kühl halten. Die Source Stream-Sandale wiegt knapp 600 Gramm (bei Schuhgröße 42) und kostet 89,95 Euro (UVP).

Source Gobi

Die Source Gobi-Sandale kommt mit dreifach gepolstertem Riemen und einer Sohle aus drei separaten Schichten: eine für den Fußkontakt, eine zur Zwischendämpfung und eine für den Bodenkontakt. Die spezielle Gummimischung der Obersohle soll für eine langanhaltende Griffigkeit und gute Belüftung sorgen. Die Source Gobi-Sandale wiegt 665 Gramm (pro Paar in Schuhgröße 42) und kostet 109,95 Euro (UVP).

Die Source-Outdoorsandalen gibt es auch für Frauen und Kinder in verschiedenen Farben und Größen (siehe Preisvergleiche oben). Source-Sandalen werden darüber hinaus in einer wiederverwendbaren Tasche geliefert. Diese Source-Reißverschluss-Tasche ist ideal um beispielsweise schmutzige oder nasse Sandalen zu verstauen. Auch Flip-Flops können via sourceoutdoor.com und unseren Partnershops geordert werden, z.B. die Source Djibouti:

Mehr über die Source-Produkte aus Israel erfahrt ihr in diesem Video:

Noch mehr Sommerschuhe im Test:

Noch mehr Produkt-Neuheiten 2019: