Der neue Kletter- und Boulderschuh Scarpa Vapor S

Mit dem neuen Vapor S hat Scarpa die Vapor-Familie erweitert. Mit seinem Vorgängermodell (siehe Bild unten) hat der neue Vapor S nicht mehr viel gemein. Außer vielleicht die üblicherweise Slippern innewohnende Sensibilität, die dafür sorgt, dass man Tritte gut spürt und dadurch präziser antreten kann. Sein Schnürsystem zieht über intelligent platzierte Spannung den Schuh fest an den Fuß, und mündet in einen praktischen Klettverschluss, der schnelles An- und wieder Ausziehen ermöglicht. Der Kletterschuh ist fürs Bouldern und Seilklettern geeignet und richtet sich an schmale bis normalbreite Füße.