BikeX Redaktion

Die Redaktion von BikeX, das sind:

Chefredakteur Björn Gerteis für ihn sind die Stunden auf dem Fahrrad immer die Momente, in denen er die Zeit findet, abzuschalten, Kraft zu tanken. Mittlerweile auf dem E-Bike.

Andrea Escher egal ob, Urban, Mountainbike oder Gravelbike - Hauptsache Fahrrad! Als aktive Radfahrerin mit technischem Know-How bereichert Andrea unser BikeX-Redaktionsteam und die Print-Publikationen karl und Elektrobike. Das Fahrrad ist für sie das Verkehrsmittel der Zukunft, doch auch der Style muss passen!

Georg Zeppin als Redakteur für die Magazine Elektrobike und karl ist Georg stets auf der Suche nach dem gewissen Etwas, welches sich seiner Meinung nach in jedem Rad versteckt, man muss es nur finden. Als langjährig erfahrener Redakteur und ehemaliger E-Bike-Testleiter kennt er Räder und Branche aus dem Effeff.

Moritz Schwertner ist unser Spezialist im Mountainbike-Bereich. Der BikeX-Redakteur fühlt sich aber nicht nur auf Rädern mit Stollenreifen pudelwohl, sondern ist auch viel mit Gravelbike und Rennrad unterwegs. Außerdem ist er ein Virtuose hinter der Kamera und versorgt BikeX mit beeindruckenden Bildern aus der Welt des Fahrrads.

Thomas Terbeck als leidenschaftlicher Radfahrer ist Tom, wie ihn alle nennen, gerne auf dem Gravelbike in der Natur und mit dem Rennrad auf den schönsten Asphaltpisten unterwegs. Als Blogger und Buchautor ist er ebenfalls zu den Themen äußerst aktiv und liebt es einfach, über die ganze Bandbreite des Radfahrens zu berichten. Seine ganze Expertise bringt er auch auf BikeX als Digital Redakteur mit großer Begeisterung ein. Und dem geneigten Leser diese Faszination ein bisschen näher.

Lukas Hoffmann testet mit Leidenschaft Geländeräder aller Kategorien. Besonders liebt er "laktatorientierte" XC-Bikes und leichte Parts. Der Mountainbike-Redakteur startete früher in der MTB-Bundesliga, heute trifft man ihn regelmäßig bei Hobby-Marathons und -XC-Rennen als rasender Reporter. Für BikeX ist er unser Experte für alle Themen rund um das Mountainbike.

Lukas Ittenbach ist Redakteur beim MOUNTAINBIKE Magazin. Was er den lieben langen Tag treibt? Vor allem Bikes testen und brandneues Material unter die Lupe nehmen. Er fährt aktiv Cross-Country- und Marathon-Rennen und fühlt sich im Rennsport pudelwohl. Neben der Jagd nach sportlichen Erfolgen schaut Lukas gerne über den Tellerrand, fährt Rennrad, Gravel und Enduro oder macht einen Triathlon.

Moritz Pfeiffer ist als waschechtes Kind der Jan-Ullrich-Tour seit Sommer 1997 bei Wind und Wetter, Lizenz- und Jedermannrennen, Radmarathons und RTFs auf schmalen Reifen unterwegs - und seit 2016 auch mit Gravelbike und Cyclocrosser. Für BikeX schreibt der meinungsstarke Experte nicht nur über Rennräder und Gravelbikes, sondern auch über eine weitere Leidenschaft: Verkehrspolitik und -konzepte.

Eric Gutglück kam über den "Jan-Ullrich-Boom" zum Radsport und fährt seit 2008 selbst Rennrad. Seitdem verbringt er einen Großteil seiner Freizeit im Sattel und ist einige Jahre lang Lizenz- und Jedermann-Rennen gefahren. Seine Schwerpunkte liegen auf der Trainingswissenschaft und der Profiszene - als wandelndes Lexikon kennt er fast alle Ergebnislisten der letzten 15 Jahre auswendig ...