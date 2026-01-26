Viktoria Lack

Viktoria stammt aus München, hat aber längst in ihrer Wahlheimat Hamburg ihr Zuhause gefunden. Als freie Journalistin schreibt sie am liebsten über Lifestyle, Beauty, Mode – und über die Sterne. Mit einem feinen Gespür für Trends und Themen, die nicht nur schön klingen, sondern im echten Leben Bedeutung haben, verbindet sie journalistische Klarheit mit Intuition und einem Hauch kosmischer Energie.

Reiselustig, kreativ und mit einem Sinn für Humor ausgestattet, entdeckt Viktoria überall Inspiration – ob auf Reisen, beim Spaziergang mit Iced Coffee in der Hand oder auf dem Spinning-Bike. Wenn sie nicht gerade schreibt, läuft oder trainiert, verliert sie sich gerne in Büchern, die sie in fremde Welten voller Abenteuer und Fantasie entführen.

Als echte Schützin liebt sie es, Neues zu entdecken, den Horizont zu erweitern und dabei stets ihrem inneren Kompass zu folgen – ob beim Reisen, Schreiben oder beim Blick in die Sterne. Neben Artikeln für Women’s Health und Men’s Health veröffentlicht Viktoria auch für Magazine wie Glamour.de und Bunte.de.