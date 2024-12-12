Paul Weinbrenner

Als ausgebildeter Mountainbike-Trainer und mit selbst ausgestelltem DIY-Diplom teilt Paul gerne sein Werkstatt- und Technikwissen und testet für BikeX neue Ausrüstung, Räder und Trends. Egal ob Lagerspiel, Lenkerbreite oder Linienwahl, Paul hat immer den richtigen Tipp parat. Auf dem Trail mag er es gerne schnell und bergab, an ruhigen Tagen holt er sich seinen Kick aber auch mal im Hardtail-Sattel oder bei einer Bikepacking-Tour. Generell gilt für ihn das Motto – Hauptsache draußen, Hauptsache Berge. In diesen ist er im Sommer mit seinem selbst ausgebauten Van unterwegs, meistens mit einem Mountainbike auf dem Radträger.