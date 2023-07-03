Katharina Binzenhöfer

Bei BikeX ist Katha die treibende Kraft hinter allen Mountainbike-Inhalten. Aber auch abseits des Bildschirms dreht sich bei ihr alles ums Biken. Während sie sich früher als Cross-Country- und Triathlon-Athletin noch geschunden hat, steht heute rasanter Trailspaß ganz oben in ihrem Lastenheft. Dabei darf es auch gerne mit E-Unterstützung bergauf gehen. Neue Orte entdecken, anspruchsvolle Trails erkunden und „la dolce vita“ genießen bei ihr oberste Priorität. Mit viel Herzblut verfolgt sie rund um die Uhr die MTB-Szene und pflegt eine Standleitung in die Gerüchteküche.