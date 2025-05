"Das Leben ist wie Fahrrad fahren, um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben." Dieses Zitat wird Albert Einstein zugeschrieben. Egal, ob er es am Ende gesagt hat oder nicht - da steckt verdammt viel Wahrheit drin. Für mich sind die Stunden auf dem Fahrrad immer die Momente, in denen ich die Zeit finde, abzuschalten, Kraft zu tanken. Mittlerweile auf dem E-Bike. Anders würde ich mehr Kraft lassen ...