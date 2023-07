Von New Mexico über Colorado und Wyoming bis nach Montana: Der Continental Divide Trail ist einer der längsten Fernwanderwege der Welt und durchquert nicht nur fünf USBundesstaaten, sondern auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Landschaften mit variierenden Anforderungen an alle Dirtbags oder Wander:innen und deren Ausrüstung. Und manchmal findet man einige der schönsten Spots, wie so oft, wenn man sich einen Umweg erlaubt. Einer dieser Orte ist der Lake of Crags im Nordwesten Colorados. Diesem ein wenig versteckten Juwel ein wenig oberhalb von Luna Lake verdankt dieses Zelt von Big Agnes seinen Namen. Das Crag Lake SL von Big Agnes, der "Mother of Comfort", verbindet die nötige Performance und Widerstandsfähigkeit, die es für Treks jener Art braucht, mit dem Anliegen des Unternehmens, kontinuierlich einen Schritt nach dem anderen zu einer immer nachhaltigeren Kollektion zu machen. Es ist das erste Zelt des Outdoor-Ausrüsters, das aus recyceltem Nylon gefertigt ist. Es ist ein zuverlässiger Unterschlupf für den Einsatz von Frühjahr bis Herbst, mit zwei Eingängen und zwei Apsiden. Das einfache, robuste und superleichte Zelt ist der ideale Begleiter für schnelle Übernachtungen, eignet sich aber auch für längere Camping- und Trekkingabenteuer. Beim Material vertraut Big Agnes auf GRS-zertifiziertes, 100 Prozent recyceltes Mipan® Regen Robic Double-Ripstop-Nylon mit PFAS-freiem DWR-Finish und bietet dabei ein erstaunliches Preis-Leitungs-Verhältnis. Die beiden Eingänge sowie die beiden großzügigen Apsiden erlauben einfaches Ein- und Aussteigen und ausreichend Stauraum für Ausrüstung. Der einfache Auf- und Abbau erlauben schnelles und spontanes Campen – auch das ein Vorteil bei längeren Touren.