Raum ist in der kleinsten Hütte, aber wenn du einen längeren Camping-Aufenthalt planst, dann solltest du bei der Wahl des Zeltes auf Komfort achten. Und den bieten auf Dauer nur Familien- und Campingzelte, während in Trekking- und Sturmzelten doch recht schnell Engegefühle aufkommen.

3 Personenzelte und noch größere Campingzelte kosten zwar etwas mehr, bringen dafür aber auch einen äußerst geräumigeren Vorraum mit. Hier bringst du nicht nur dein komplettes Gepäck unter, sondern meist auch noch Stühle, Tisch, Kühlbox, Kocher oder Proviantkiste. Und sollte der Tag einmal nicht so freundlich starten, kannst du darin ganz entspannt frühstücken – oder am Abend mückengeschützt dein Feierabendbierchen zischen. Moskitonetztüren und -lüfter halten dabei das Klima selbst bei schwülheißem Wetter im angenehmen Bereich.

Welches Campingzelt für dich das richtige ist, hängt vor allem von den benötigten Schlafplätzen ab, aber auch davon, ob du im Vorraum aufrecht stehen willst oder nachts z.B. dein Bike unterstellen möchtest. Bist du zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, spielen auch Packmaß und Gewicht eine Rolle. So wiegt beispielsweise das Exped Venus III DLX trotz üppigem Platzangebot keine fünf Kilo. Ebenfalls entscheidend: die Aufbauprozedur. Ziehst du täglich von Camp zu Camp, bietet ein aufblasbares Zelt wie das Outwell Lindale 3PA Vorteile. Und schlägst du dein Lager vorwiegend in südlichen Gefilden auf, lohnt sich vielleicht ein Zelt aus klimatisierendem Baumwollmixstoff wie das Nordisk Asgard – oder eines mit extra vielen Belüftungsoptionen wie das Vango Cosmos 400. Wer dagegen ein geräumiges und vor allem sehr leichtes Zelt für nur 2-3 Personen sucht – egal ob Trekkingtouren oder Campingplatz – wird beim "überragend" getesteten Tatonka Gargia 3 oder dem sehr guten, wetterfesten Robens Stony Brook 3 fündig. Kein klassisches Campingzelt in dem Sinne, aber ein hervorragendes Großraumzelt für extreme Bedingungen und Wintertouren ist das Vaude Power Sphaerio 3P, das wir auch schon getestet hatten und hier mit in die Bestenliste aufgenommen haben: