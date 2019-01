DSV aktiv Safety Days 2019

Mehr zum Thema:

Skitouren

Winter

Wintersport

Sicherheit

Ski

Jede Menge Action, Knowhow und Skispaß gibt es bei den neunten DSV aktiv Safety Days vom Deutschen Skiverband und der Stiftung Sicherheit im Skisport, die am 12. Januar 2019 im Skigebiet Oberstdorf (Fellhornbahn) stattfinden. Außerdem tourt das Ski-Event noch durch zwei weitere bayerischen Skigebiete: am 02. Februar am Spitzingsee und am 09. Februar im Skigebiet Arber.