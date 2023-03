Der National Park Trail in der Übersicht

In diesem Artikel:

Ausgedehnte Heideflächen, wunderschöne Moore, große Seen, weite Dünenlandschaften und duftende Kiefernwälder: Das sind die feinen Zutaten des neuen Fernwanderwegs "National Park Trail", der in einer 110 Kilometer langen Schleife durch den belgischen Nationalpark "Hoge Kempen" führt. Auf fünf Etappen erleben Wanderer auf der Runde ab Kattevennen eindrucksvolle flämische Landschaften, die schon Van Gogh und viele seiner Zeitgenossen so sehr inspiriert haben. Auf 90 Prozent der Pfade gibt es keinen Asphalt, insgesamt kommen 900 Höhenmeter zusammen. Infos zum Trail und GPX-Download auf nationaalparkhogekempen.be