Warum wir Trekking so lieben Tipps für Mehrtagestouren und Trekking mit Zelt Christopher Fromm 8 Bilder Christopher Fromm 1/8 Lizenz zum Übernachten: In den Trekkingcamps darf man legal wild zelten. Christopher Fromm 2/8 Die Handgriffe sitzen, das Zelt steht nach ein paar Minuten auf der Lichtung. Christopher Fromm 3/8 Manchmal ist das Holz im Camp schon gehackt, manchmal muss man noch ran. Christopher Fromm 4/8 Eine Metallschüssel ermöglicht auch im Wald ein sicheres Lagerfeuer. Christopher Fromm 5/8 So weit die Füße tragen: Es gibt 4500 Kilometer Wanderwege im Frankenwald. Christopher Fromm 6/8 Entlang der Wanderwege sind Gaststätten Mangelware. Man muss auf Proviant im Rucksack zurückgreifen. Christopher Fromm 7/8 Auf fast 800 Meter bringt es der Döbraberg, die höchste Erhebung im Frankenwald. Christopher Fromm 8/8 Wer es ruhig und urwüchsig mag, ist in der Gegend um Bad Steben genau richtig.

Startseite Touren Deutschland Trekking im Frankenwald - Infos & Touren Von Zeltplatz zu Zeltplatz wandern Trekkingcamp-Tour im Frankenwald Autor Thomas Heilmann hat sich auf den Weg durch den Frankenwald gemacht, mit Rucksack und Zelt. GPS-Daten und weitere Reiseinfos zur Trekkingtour hier ... Thomas Heilmann 31.03.2021 Endlich mal richtig in der Natur schlafen und nicht eingepfercht zwischen Wohnmobil und Autos: Diese Möglichkeit bieten seit 2019 drei Trekkingcamps im Frankenwald. Komfort bieten die Trekkingcamps kaum, dafür liegen sie traumhaft! Zu den Camps und wieder zurück 1. Döbraberg Mehr zum Thema: Trekking Bayern Mittelgebirge Deutschland Camping Länge 36,60 km Dauer 10:23 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 789 Meter Höhenmeter absteigend 791 Meter Tiefster Punkt 564 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M. GPS-Daten KML-Daten Diese Tour findest du auch bei unserem Partner Vom Bahnhof Bad Steben Richtung Westen anfangs auf dem Frankenwaldsteig, später dem Flaserkalksteig bis Unter Gerlas. Richtung Süden zum Gerlaser Forsthaus und zum Gasthaus Fränza. Über Lippertsgrün und durch den Culmitzgrund nach Kleindöbra, dann hinauf zum Prinz-Luitpold-Turm. Hier ist das Trekkingcamp nicht mehr weit entfernt. Die GPS-Daten hierfür bekommt man nach der Platzbuchung auf der Seite des Frankenwaldtourismus (14,8 km, 4 h). Anderntags den Frankenwaldsteig bergab Richtung Norden nach Kleindöbra nehmen. Links in den »Waldeck-Weg DÖ 32« einbiegen und später rechts in den »Döbraberg-Weg OS 45«. Die B 173 kreuzen, durch Lippertsgrün, dann in den Wald und am Wildgehege Pechreuth wieder auf den Frankenwaldsteig und diesem bis zum Wanderparkplatz Hölle folgen. Mit dem Ozünderweg über die Selbitz, rechts auf den »Weg zum Wolfsbauern US 35«. Geradeaus dem »Bergknappenweg RWF 51« bis Bad Steben folgen (21,3 km, 6 h). 2. Rehwiese Mehr zum Thema: Trekking Bayern Mittelgebirge Deutschland Camping Länge 29,11 km Dauer 8:23 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 681 Meter Höhenmeter absteigend 681 Meter Tiefster Punkt 503 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M. GPS-Daten KML-Daten Diese Tour findest du auch bei unserem Partner Ab dem Bahnhof in Naila in südwestlicher Richtung auf dem Eibenweg aus der Stadt hinaus. Vor dem Gasthaus Fränza die Straße Lippertsgrün–Bobengrün verlassen, dem Fahrweg nach links folgen. Ab der Infotafel »Großvater« auf den Europäischen Fernwanderweg E3 und E6. Runter ins Lamitztal und nun stetig bergauf bis zum Trekkingcamp Rehwiese. Die GPS-Daten für die letzten Meter bekommt man nach der Platzbuchung auf der Seite des Frankenwaldtourismus (14,5 km, 3,5 h). Rückweg wie Hinweg. 3. Kobach Mehr zum Thema: Trekking Bayern Mittelgebirge Deutschland Camping Länge 24,58 km Dauer 6:43 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 495 Meter Höhenmeter absteigend 499 Meter Tiefster Punkt 630 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M. GPS-Daten KML-Daten Diese Tour findest du auch bei unserem Partner

An der Festhalle Richtung Nordwesten auf dem Haderholzweg aus dem Ort heraus. Bei der ehemaligen Grenze rechts auf den Kolonnenweg und diesem bis zur Straße folgen. Rechts auf den Rennsteig. Oberhalb von Kleintettau erneut rechts und auf den »Wasserle-Weg« rein nach Kleintettau. An der Auferstehungskirche links und dem »Glasmacher-Weg« bis zum Rennsteig folgen. Auf ihm in nördlicher Richtung zum Trekkingcamp Kobach. Die GPS-Daten für die letzten Meter erhält man nach der Platzbuchung auf der Seite des Frankenwaldtourismus (9,4 km, 2,5 h). Tag 2: Auf dem Rennsteig Richtung Osten zur Frankenwaldhochstraße. Auf den »Ölschnitz-Weg R 82« wechseln und sie überqueren. An der Sitzgruppe rechts abbiegen, auf dem »Winheimer Höhenweg R 53« bis Langenau und auf dem »Fuchsgarten Weg R 51« wieder verlassen. Kreuzt der »Birkenschlag-Weg«, folgt man ihm linker Hand bis nach Tettau (15 km, 4h).

Tipps für die Planung eurer Frankenwald-Tour

Hinkommen: Die Ausgangspunkte Bad Steben und Naila lassen sich mit dem Zug gut erreichen. Von München gelangt man über Nürnberg und Hof an sie. Mit dem Auto geht es über die A 9 Ausfahrt Berg/Bad Steben und Naila/Selbitz ans Ziel. Der Ausgangspunkt Tettau wird mit der Bahn über Sonneberg und Spechtsbrunn angefahren und mit dem Auto über die A 73 Ausfahrt Neustadt b. Coburg und über die B 4 Richtung Tettau.

Christopher Fromm Die Handgriffe sitzen, das Zelt steht nach ein paar Minuten auf der Lichtung.

Schlafen & Essen

Trekkingcamps: Auf den vorgeschlagenen Wegen zeltet man in Trekkingcamps. Hierfür ist eine Online-Buchung auf der Seite des Frankenwald-Tourismus nötig. Die Kosten pro Zelt (2–3 Personen) belaufen sich auf 15 €. Länger als eine Nacht darf man nicht auf den Trekkingcamps bleiben.

Tipps von Reiseautor Thomas Heilmann

Burgbesuch: Die Plassenburg thront hoch über Kulmbach und ist ein echter Hingucker. Doch auch die verschiedenen Museen, die es beherbergt, sind die Reise wert. Das Zinnfigurenmuseum begeistert zum Beispiel nicht nur Sammler. plassenburg.de

Frankenwald-Trekking – der Reisebericht

Dorothée und ich sind seit gestern im Frankenwald unterwegs, einem Mittelgebirge im Nordosten Oberfrankens. Dort wurden im Jahr 2019 drei Trekkingcamps eröffnet: Einfach ausgedrückt die legale Möglichkeit, in Deutschland zu zelten, ohne sich auf Campingplätzen zwischen Wohnmobile zu pferchen. Im Frankenwald sollen es mal zwölf werden. Unser Plan sah vor, zwei der Camps zu einer Dreitageswanderung zu verbinden – kein Problem im Frankenwald mit seinen 4500 Kilometern markierter Wanderwege, hier »Steigla« genannt. Früh am Oktobermorgen schulterten wir unsere Rucksäcke im schluchtartigen Höllental, in der Nähe von Bad Steben, einem Kurort 50 Kilometer nördlich von Bayreuth. Unser Ziel liegt im Süden, das Trekkingcamp am Döbraberg. Nebel hängt in den Bäumen. Linker Hand fließt die Selbitz, der wir dieses Tal verdanken. In Millionen von Jahren hat sie sich durch das Diabas gefräst, ein Vulkangestein. Überall tropft es, Wasser ist hier allgegenwärtig. Links die Selbitz, um uns der feuchte Nebel, unter unseren Fü.en Pfützen. Als wir eine Brücke im Höllental überqueren, drücken die ersten Sonnenstrahlen durch den Dunst. Der Fluss unter der Brücke schäumt wild, erinnert an einen Gebirgsbach, schnell fließendes, felsgepunktetes Weißwasser. Über Bad Steben führt uns der Weg über freie Flächen zum Weidenstein – einem Felsen, gerade groß genug, um eine Ruhebank darauf abzustellen. Dann wieder Wald, viel Wald. Aber immer wieder treten wir aus dem Dunkel hervor auf eine sonnige Wiese. Ein Gehöft liegt still dort, Dorothée blinzelt in die Sonne, dann treten wir wieder hinein ins Waldesdunkel... den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 05/2021 – jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

Schon unsere Podcastfolge über Trekkingcamps gehört?

In dieser Podcast-Episode geht es speziell um die Trekkingcamps in der Eifel. Für 10 EUR pro Zelt und Nacht kann man dort einen Naturlagerplatz bei Trekking-Eifel buchen.

