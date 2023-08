Wein, Wandern, Berge

Während sich hoch oben auf der Seiser Alm die Lärchen langsam in herbstliches Goldgelb färben, haben die Winzer unten an den Talhängen mit der Weinlese alle Hände voll zu tun – in dieser Dolomitenregion Südtirols gedeiht ausgezeichneter Wein. Mittendrin liegen die sonnenverwöhnten Dörfer Kastelruth, Seis am Schlern, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten, in denen es auf gemütlichen Wanderungen oder Radtouren immer wieder kulturelle Kleinode und herrliche Rastplätze mit Aussicht zu entdecken gibt.