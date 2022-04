Zwischen Burgen und Wein Radfahren in der Pfalz

Wie komme ich in die Pfalz?

Die Pfalz liegt im Süden von Rheinland-Pfalz und ist nicht zu verwechseln mit der Oberpfalz in Bayern. Als Auftaktrunde zum Erkunden der Region mit dem Rad eignet sich die Raubritter-Tour, die in Bruchweiler- Bärenbach bei Dahn beginnt. Mit dem Auto kommt man von Karlsruhe in einer guten Stunde via Bad Bergzabern ans Ziel. Die Anreise mit Bus und Bahn über Karlsruhe und Landau erfordert meist mehrfaches Umsteigen, 1,5 bis 2 Stunden.

Wie bewege ich mich in der Pfalz fort?

Wer ohne Auto unterwegs ist, dem empfiehlt sich die Seite rolph.de. Sie gibt Auskunft über alle Nahverkehrsverbindungen in Rheinland-Pfalz inklusive Fahrpreisen. Fahrräder fahren umsonst mit, nur nicht werktags zwischen sechs und neun Uhr morgens. Für Gruppen lohnt der Blick auf das »Rheinland- Pfalz-Ticket«. Bei einem Grundpreis von 25 € deckt es nahezu das ganze Bundesland und fast jede Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Bis zu vier Mitreisende fahren vergünstigt mit.

Was ist die beste Reisezeit?

Landschaftlich am reizvollsten ist die Pfalz von der Mandelblüte Anfang März bis zum Ende der Weinlese im November. Als eine der wärmsten Regionen Deutschlands fällt hier meist nur in den höheren Lagen Schnee, sodass zahlreiche Radstrecken theoretisch auch im Winter gefahren werden können.

Wo finde ich Informationen zur Pfalz?

Allgemeine touristische Auskünfte finden sich auf pfalz.de und rlp-tourismus.com, hier kann man auch Unterkünfte buchen. Wer Touren auf dem Mountainbike unternehmen will, schaut auf mountainbikepark-pfaelzerwald.de, geführte Mountainbike-Touren bietet der Guide Christoph Riemeyer unter trailguides-pfaelzerwald.de an.

Wie orientiere ich mich unterwegs?

Karten, GPS-Tracks und Tourenvorschläge bietet unter anderem das Webportal tourenplaner-rheinland-pfalz.de.

Wo kann ich in der Pfalz übernachten?

Ein Tipp für radfreundliche Unterkünfte ist das Portal »Bett+Bike« des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Dort kann man auch nach der Pfalz als Region filtern oder beispielsweise nach Routen wie dem Glan-Blies-Radweg (bettundbike.de/naturraum/pfalz). Eine umfangreiche Unterkunftsdatenbank durchforstet ihr auf pfalz.de/de/pfalz-buchen/unterkunftsverzeichnis

Wo kann ich essen?

Leberwurst, Leberknödel, Saumagen oder Bratwurst: Die Pfalz pflegt eine deftige Kulinarik. Zudem rangiert sie hinter Rheinhessen auf Platz zwei der größten Weinregionen Deutschlands. Es kommt also nicht von ungefähr, dass sich fast immer urige Weinstuben, gepflegte Gasthäuser oder edle Restaurants finden (auf deren Karten übrigens auch immer mehr vegetarische Gerichte stehen). Tipps für die Einkehr: das Dürkheimer Fass in Bad Dürkheim, der Winzerhof Ernst in Maikammer, der Landgasthof Zum Jägerhof in Erfweiler, der Weissensteiner Hof in Busenberg oder die Burg Berwartstein in Erlenbach. Gemütlich kehrt man auch in den bewirteten Hütten im Pfälzerwald ein. Unser Tipp: die Drachenfelshütte in Busenberg.

4 Radtouren-Highlights in der Pfalz

1. Raubritter-Tour

Die vielen Burgen am Weg verleihen dieser Runde eine schöne Portion Mittelalterflair. Dazu die bizarren Felsen und tiefen Wälder: Hier erfährt man so ziemlich alles, was das Dahner Felsenland und den Naturpark Pfälzerwald so reizvoll macht. Los geht es in Bruchweiler-Bärenbach, weiter über Erlenbach bei Dahn, Erlenbach-Lauterschwan, Vorderweidenthal, Oberschlettenbach, Busenberg, Schindhard, Erfweiler und Dahn-Reichenbach. Info: Einkehr in der Drachenfelshütte oder Burg Berwartstein.

