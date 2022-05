Zuhause in der Natur - Camping in Dänemark

Raue Natur an der Nordsee, authentische Kultur und viel Platz. Breite Strände, die endlosen Weiten des Wattenmeeres und viele Erlebnisse warten auf euch. Kommt der Natur näher und erlebt die authentische Hygge beim Camping in Dänemark!

Dänemark ist ein Paradies für Camper, denn das Land im Norden begeistert durch rund 500 Campingplätze in der Nähe der Nord- und Ostseeküste. Die gepflegten Anlagen sind sauber und großzügig mit viel Platz zur aktiven Erholung gestaltet worden. Das Meer und der feine Sandstrand sind oft nur wenige Meter entfernt. Auf den Stellplätzen für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte ist das Rauschen der Wellen und der Blick auf das Wasser inklusive. Übernachten können Urlauber auch in behaglichen Mietunterkünften, die auf den meisten Campingplätzen in Dänemark buchbar sind.

VisitDenmark/Laban Stories

Auf den Plätzen an Nord- und Ostsee lassen sich Erlebnisse, Aktivität und Ruhe perfekt verbinden. Genießt die Entspannung und die Nähe zur Natur, zum Strand und zur Küste bei einem Campingausflug nach Dänemark. Hier gibt es viel Platz zum Wandern, Radfahren und Genießen. Taucht ein in den dänischen Lebensstil mit dem Fokus auf erholsamen Urlaub und genießt den Moment. Schön, sauber und großzügig mit viel Platz sind sie alle – Meerblick oft inklusive.

Die Vielzahl der Campingplätze in Dänemark sind in der Nähe der Küsten zu finden, womit alle Vorzüge des Meeres genossen werden können. Selbst bei Campinganlagen im Landesinneren ist der Strand nie mehr als 50 Kilometer entfernt.

Visit Denmark / Laban Stories

Campingregionen

Dänemarks schönste Campingregionen erwarten Sie. In Sønderjylland (Südjütland) können Sie Nord- und r Ostsee und ganz viel Geschichte im deutsch-dänischen Grenzland erleben. Wind, Wellen, Dünen und breite Strände finden Sie an der Nordseeküste, vom Wattenmeer bis zum Ringkøbing Fjord. An der Ostsee liegt Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus. Auch das Küstenland rund herum bietet Natur und Kultur im großen Stil. Den schönsten Sandstrand Dänemarks, Marielyst, finden Sie auf der Insel Falster. Die Nachbarin Lolland bietet alte und neue Kulturerlebnisse, die Sie ganz leicht mit den Hybridfähren von Scandlines erreichen können. Bei DK-Camp können Sie zwischen mehr als 200 Campingplätzen im ganzen Land wählen.

Visit Denmark / Laban Stories

Nachhaltiges Camping in Dänemark

In Dänemark dreht sich alles um hedonistische Nachhaltigkeit. Was vereint die Dänen? Sie lieben ihre unberührte Natur. Sie integrieren Nachhaltigkeit als einen natürlichen Bestandteil des Alltages – von der Verwendung von Fahrrädern als Transportmittel bis zur Nutzung lokaler Lebensmittel. Sie versuchen immer, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, auch Nachhaltigkeit kann Spaß machen.

Hier erfahrt ihr noch mehr über Camping in Dänemark: www.visitdenmark.de/campingurlaub