Neuer Balearen-Trek Wanderweg Ruta de los Faros auf Mallorca

Der neue Weitwanderweg beginnt in Cala Agulla im Osten und führt Richtung Süden auf zwölf Etappen rund um die halbe Insel bis nach Andratx, das ganz im Westen liegt – eine Traumküstentour, auf der man in malerische Dörfer gelangt, charmante Städtchen und einsame Buchten. Am meisten Ausdauer fordert das Teilstück von Cala Figuera nach Colònia de Sant Jordi mit stolzen 33 Kilometern. Alles in allem genau das richtige Ziel für alle, die keine Lust auf ödes Novembergrau haben! Der erste Leuchtturm in der Nähe des Startpunktes ist der Faro de Capdepera, siehe komoot-Karte unten:

Die Etappen der Ruta de los Faros auf Mallorca

Etappe – Von Cala Agulla nach Cala Bona Etappe – Von Cala Bona nach Porto Cristo Etappe – Von Porto Cristo nach Porto Colom Etappe – Von Porto Colom nach Cala D´Or Etappe – Von Cala D´Or nach Cala Figuera Etappe – Von Cala Figuera nach Colonia de Sant Jordi Etappe – Von Colonia de Sant Jordi nach Cala Pi Etappe – Von Cala Pi nach S´Arenal Etappe – Von S´Arenal nach Palma Etappe – Von Palma nach Son Caliu Etappe – Von Son Caliu nach Santa Ponsa Etappe – Von Santa Ponsa nach Port de Andratx

Die Ruta de los Faros führt zu 8 der 14 Leuchttürme Mallorcas und lässt sich im Westen der Insel (bei Port d'Andratx) mit den beiden anderen Hauptrouten verbinden: dem GR221 (Trockenmauerroute) und der Artà-Lluc-Route. Diese drei Routen sind insgesamt rund 720 km lang.

Quelle: crecemosviajando.com/ruta-faros-mallorca

(Dort findet ihr noch mehr Infos zur Wanderroute, allerdings nur auf Spanisch)

