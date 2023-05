Ausgangspunkt der Blackforestline , die mit einem Kombiticket (12 Euro) für Brücke und Wasserfall betreten werden kann, ist das neue Besucherzentrum am westlichen Brückenportal an der Straße nach Todtnauberg. Über das Wanderwegenetz gelangt man von beiden Seiten der Brücke aus auch zu Fuß zum Wasserfall. Die sechs Kilometer lange Rundtour bietet neben dem Todtnauer Wasserfall aber auch die Möglichkeit, den Glasbläserhof in Aftersteg zu besichtigen, sowie die Kirche St. Johannes Baptiste in Todtnau und die Kapelle St. Anna in Aftersteg (ca. 6 km, 2:15h) – Natur, Architektur und Kultur auf einen Streich.

Zu langweilig? – Dann probier doch mal den Todtnauer Klettersteig

Der mit 300 Meter Stahlseil gesicherte Klettersteig am "Schwimmbadfelsen" in Todtnau (gleich hinter dem Freibad) ist zwar recht kurz, aber durchaus interessant. Ideal auch für Anfänger, um etwas Übung im Handling des Klettersteig-Sets zu bekommen, und sich an die verschiedenen Schwierigkeitsstufen heranzutasten. Nach kurzem Aufstieg durch ein schönes Waldstück geht es in zwei Varianten entlang des Felsens bis zur Seilbrücke am Ende des kleinen Parcours. Variante 1 mit Schwierigkeiten A/B (leicht) – Variante 2 mit kleinem Überhang in den Schwierigkeiten B/C (mittelschwer, würden wir sagen). Auch der Felskamin unterhalb der Seilbrücke lässt sich relativ einfach durchsteigen. Der Klettersteig in Todtnau ist neben dem benachbarten Katharinenfluh-Klettersteig (am Schluchsee) einer der wenigen Klettersteige überhaupt in Baden-Württemberg. Leider ist Todtnau von Karlsruhe oder Stuttgart aus nicht gerade leicht und schnell zu erreichen – selbst aus dem nördlichen Schwarzwald dauert die Fahrt dorthin fast 2 Stunden! Von Freiburg aus sind es ca. 40 min. Gute Parkmöglichkeiten für den Kletterfelsen bieten sich gegenüber dem städtischen Schwimmbad, direkt an der B317. Ein Pfad führt über die Holzbrücke am Bach und hinter dem Freibad dann links an der Vereinshütte vorbei hoch zu den Felsen.