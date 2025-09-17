<p>Eingebettet zwischen Alpen, Dolomiten und Adria vereint sie auf kleinstem Raum schroffe Gipfel, sanfte Hügel, wilde Karstlandschaften und stille Lagunenküsten – eine Vielfalt, wie sie selbst in Italien selten ist. Wer hier wandert, erlebt nicht nur abwechslungsreiche Natur, sondern auch einen einzigartigen kulturellen Grenzraum und kulinarische Höhepunkte von Montasio-Käse bis Collio-Wein. Einige der schönsten Touren in der Region findest du <b>hier in unserem Reisespecial</b>:</p><p><b>\n\t\t\t,\n\t\t</b></p><p>Dieses Web-Special präsentieren wir euch in Zusammenarbeit mit <a href="https://www.turismofvg.it/de?LangSetCMS=de" target="_blank" rel="sponsored">PromoTurismoFVG</a> – die offizielle Tourismus-Website von Friaul-Julisch Venetien</p><p></p>