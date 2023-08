Ein Aufenthalt an der Brenta-Riviera ist die ideale Gelegenheit, eine reich an Geschichte und Kultur geprägte Landschaft zu erleben und zu genießen. Tauchen Sie ein in die Pracht dieser Landschaft, erkunden Sie den die venezianischen Villen und antiken Residenzen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Boot, gehen Sie schwimmen, spielen Sie Tennis oder Golf. Kommen Sie – auch mit dem Fahrrad – an Bord der Boote, die täglich auf dem Kanal fahren und lassen Sie sich die Geschichte, Kultur und Kunst der am Flussufer stehenden Villen näherbringen. Genießen Sie bei Sonnenuntergang entspannt einen Sprizz oder ein Glas Wein, während Sie dem Plätschern des Wassers lauschen. Tauchen Sie ein in eine romantische Landschaft, genießen Sie malerische und stimmungsvolle Aussichten und Winkel, die bereits große Künstler fasziniert haben, üppige, grüne Natur und das langsame Fließen des Wassers... Hier wird man in andere Zeiten zurückversetzt, lernt Sitten und Gebräuchen kennen, die in einzigartigen Kunstwerken überliefert werden.