Die Ardennen geben ebenfalls die perfekte Landschaft zum Fahrrad fahren. Da sie jedoch meist hügelig sind, sollten Anfänger nichts überstürzen und ihr Können gut einschätzen. Für entspanntere Touren bietet es sich an in den Norden nach Flandern zu fahren, das mit einigen UNESCO-Welterbestätten überzeugt. Die Wege sind überwiegend asphaltiert und führen an Kanälen entlang. Das Gebiet ist aufgrund der flachen Landschaft für Anfänger und Familien gut geeignet.