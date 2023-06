Drei unterschiedliche Naturlandschaften verbindet der neue ostbelgische Fernwanderweg »Venntrilogie«. Wie der Name schon sagt, führt die Route auf 109 Kilometern und 1400 Höhenmetern in sechs Etappen durch das Hohe Venn – eine der urwüchsigsten Moorlandschaften Europas. Der Weg ist in beide Richtungen ausgeschildert und wird offiziell im Spätsommer 2023 eröffnet. Weitere Infos auch unter ostbelgien.eu/de/wandern/venntrilogie

Auf Entdeckungstour in drei Regionen Im Norden beginnt die Venntrilogie dort, wo sich das Venn von Weitem erkennen lässt. Das Abenteuer startet am Dreiländerpunkt, nördlich von Eupen, in einer Wiesen- und Heckenlandschaft. Über die zahlreichen Stiegel, die die Strecke säumen, kann man von einer Wiese in die nächste übergehen. Zu entdecken gibt es dabei eine idyllische Landschaft, an deren Geschichte noch zahlreiche Überreste erinnern, den dichten Hertogenwald und malerische Hügel. Auf dem Weg nach Eupen entdecken Sie ebenfalls den dichten Hertogenwald. Dieser Abschnitt ist in zwei Tagesetappen eingeteilt: vom Dreiländerpunkt nach Eynatten (24 km) und von Eynatten nach Eupen (18,9 km).

Im zweiten Teil geht es durch das hohe Venn. Hunderte kleine Wege durchziehen ein uraltes, unberührtes Gebiet – Natur in ihrer ganzen Vielfalt. Zwischen Eupen und Malmedy erwartet euch zwei naturnahe Tagesetappen. Die Venntrilogie führt euch bis in die Urzeit zurück, in ein No-Man's Land, das bis heute seine geheimnisvolle Atmosphäre bewahrt hat. Erlebt dabei die mal üppige, mal karge Naturlandschaft und Wanderhighlights wie das Hilltal, dem Beyehon-Wasserfall oder das abenteuerliche Trôs-Marets-Tal. Durchwandert diese einzigartige Landschaft in zwei Tagesetappen: von Eupen zum Signal de Botrange (24,8 km) und vom Signal de Botrange nach Malmedy (19,7 km).

In der dritten Region wartet das südliche Venn. Hier trifft die Natur im Rhythmus der Warche auf die Folklore. Tiefe Wälder, Schluchten und Burgen verleihen der Wanderroute einen Hauch von Abenteuer. Das Wasser ist hier der rote Faden, der sich durch die Wanderstrecken zieht. Ab Malmedy eröffnet sich euch das romantische Warche-Tal, das spektakuläre Aussichten und ein tiefgehendes Naturerlebnis bietet. Von den Bergrücken der Warche aus könnt ihr in das Tal hinabtauchen und die versteckte Burg Reinhardstein bewundern. Immer die Warche hinauf und am See von Robertville entlang gelangt ihr zum Endpunkt der Venntrilogie, dem geselligen Dorf Bütgenbach. Empfohlen werden zwei Tagesetappen: von Malmedy nach Robertville (13 km) und von Robertville nach Bütgenbach (8,8 km).

Die Venntriologie – GPX-Daten

Wie kann ich mich auf der Venntrilogie orientieren? Die Venntrilogie wurde mit großer Sorgfalt beschildert. Die Schilder vermitteln zahlreiche Informationen auf verständliche Weise. An den wichtigsten Kreuzungen finden Sie eine Übersicht nützlicher Informationen (in welche Richtung Sie weiter wandern müssen, wie viele Kilometer bis zum Etappenende bleiben und welche Sehenswürdigkeiten es in der Nähe der Venntrilogie zu besichtigen gibt). Entlang der Strecke sind ebenfalls Wegweiser angebracht.

Wann ist die beste Reisezeit für die Venntriologie? Der ideale Zeitraum zum Wandern erstreckt sich von Anfang April bis Ende Oktober.

Wie schwer ist die Venntriologie? Der Schwierigkeitsgrad der Strecke variiert von Etappe zu Etappe. Im Allgemeinen eignen sich alle Etappen für Wanderer mit einer durchschnittlichen Fitness und angemessener Wanderausrüstung. Die Etappen 3,4 und 5 verfügen über technische Passagen, welche Aufmerksamkeit fordern und anstrengender sind als die restlichen Passagen.

Wo kann ich während der Tour einkehren und übernachten? In der Nähe des Start- und Endpunkts jeder Etappe befinden sich Restaurants. Solltet ihr entlang der Strecke einen Ort suchen, an dem ihr etwas zu essen kaufen könnt, achtet auf die Beschilderung. Sie verweist auf Restaurants, die sich in der Nähe der Venntrilogie befinden. Im Rahmen der Entwicklung der Venntrilogie ist zudem eine spezifische Partnerschaft vorgesehen mit Unterkünften, die entlang der Strecke liegen. Eine Liste der aktuellen Unterkünfte findet ihr hier.