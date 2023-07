An der Westküste Irlands fallen die lotrechten Cliffs of Moher bis zu 214 Meter tief in den Atlantik hinab – ein atemberaubender Anblick. Ganz nah am Abgrund entlang verläuft der einfache North Costal Walk zwischen Liscannor und Doolin (20 km, 4,5 Std., 270 Hm), nur wenige Kilometer entfernt locken ganz andere Eindrücke: die karge Karstlandschaft "The Burren", durch die zum Beispiel der knackige Black Head Loop (26 km, 6 Std., 480 Hm) mit Start/Ziel in Fanore leitet. Info: cliffsofmoher.ie