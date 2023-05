In diesem Artikel: Wie komme ich nach Skandinavien?

Wie bewege ich mich fort?

Wie orientiere ich mich auf meinen Wanderungen?

Wo kann ich mich informieren?

Gibt es Buchtipps zum Thema?

Wann sollte ich nach Skandinavien reisen?

Wo kann ich während meiner Reise übernachten?

Wo kann ich auf der Tour essen und einkehren?

Reisebericht und Tipps von Kerstin Rotard

Auf urigen Pfaden zur Sauna am See

Abtauchen in Schwedens Seen

Tipps von Reiseredakteurin Kerstin Rotard

Wie komme ich nach Skandinavien? Die meisten Skandinavienreisenden nehmen das eigene Fahrzeug und nutzen Fähren. Gängige Verbindungen: Kiel–Oslo (über Nacht, wie eine kleine Kreuzfahrt, ab 420 Euro für 2 Pers. + Auto, einfach, colorline.de), Hirtshals–Kristiansand (kurze Fahrt, ab. 120 Euro für 2 Pers. + Auto, fjordline.de, colorline.de). Natürlich kann man auch im Flugzeug anreisen und per Bus weiterfahren (s. "Rumkommen") oder sich ein Auto leihen. Die üblichen Vermieter wie Avis, Europcar unterhalten Stationen an den Flughäfen.

Wie bewege ich mich fort? Das Busnetz in Norwegen ist gut ausgebaut. Fahrpläne unter 177nordland.no, boreal.no, lavpris ekspressen.no, nor-way.no. In Schweden: ybuss.se, tabussen.nu/lanstrafiken, dalatrafik.se, mohlinsexpressbuss.se. Fährverbindungen kürzen vor allem in Fjordnorwegen lange Umwege durchs Inland ab. Die meisten fahren mehrmals pro Stunde. Zugverbindungen: nsb.no, inlandsbanan.se, sj.se, tagkompaniet.se; in Finnland: vr.fi

Wo kann ich mich informieren? Unter visitsweden.de, visitnorway.de, visitfinland.com

Wann sollte ich nach Skandinavien reisen? Eine Empfehlung für ganz Skandinavien ist schwierig, aber generell ist oft der September die beste Zeit, da dann die sommerlichen Mückenschwärme schwinden und sich das Land in die Farben des "Ruska" hüllt, des finnischen "Indian Summer". Jedoch kann schon der erste Schnee fallen. Vor dem du aber auch im Hochsommer nie sicher bist – gerade auf dem Fjell.

Wo kann ich während meiner Reise übernachten? Wanderhütte: In Norwegen kommen Wandernde gut bei den Hütten des Norske Turistforeningen unter (dnt.no). Manche funktionieren wie Berggasthöfe. Daneben gibt es Hütten mit Vorratsraum, aus dem man sich bedient und die Kosten zusammen mit der Übernachtung per Formular begleicht, und reine Schutzhütten, in die man alles selbst mitbringt. Für sie muss man bei einer bewirteten Hütte oder dem lokalen Wanderverein einen Schlüssel mieten oder kaufen. Am besten vor längeren Touren Mitglied werden und auf beliebten Wegen im Voraus ein Bett buchen (beides auf dnt.no). Schwedisches Pendant: Der Schwedische Tourismusverband STF (svenskaturistforeningen.se) bietet Betten in Jugendherbergen, Fjällstationen und Berghütten. Vor Ort ist ein Wirt (stugvärd), bei dem man zahlt und der meist einen Mini-Laden betreibt. Der Samische Verband unterhält wenige Hütten auf dem Padjelantaleden (padje lanta.com). Im finnischen Nationalpark Urho Kekkonen gibt es Hütten ohne und mit Bettreservierung (nationalparks.fi/urhokekkonennp).

Typisch norwegisch: Für Mitteleuropäer befremdlich, aber echt praktisch auf Tour sind Polarbröd und Tubenkäse. Das Set gibt es in jedem Supermarkt; es weckt schnell und auf Tour überraschend schmackhaft neue Kräfte. Reisebericht und Tipps von Kerstin Rotard Weiter Blick, viel Raum, viel Luft – schaue ich über den ersten Fjord, steige ich auf den ersten kahlen und windumtosten Berg, dann sickert die Landschaft wohltuend in mich ein, und ich werde ruhiger. Vielleicht sind deswegen die Skandinavier oft entspannter als die hektischen Mitteleuropäer: weil sie von Geburt an von der Natur ihrer Heimat mit warmen Glücksgefühlen versorgt werden. "Lagom" nennen die Schweden diese zurückgelehnte Einstellung "gerade richtig".

Natürlich wirkt die nordische Magie schon auf Tageswanderungen, aber so richtig schlägt die Droge Skandinavien auf Langstrecken zu, dann, wenn es mindestens fünf Tage am Stück über Pfade aufs felsige Fjell hinauf und in waldige Täler hinabgeht. Welche Wege die besten sind, darüber können auch Experten trefflich streiten.

Ganz oben im Norden wartet mit Lappland das große Sehnsuchtsziel für alle, die einsame Treks in epischen Landschaften lieben: In großen Wellen schwingt sich das Fjell hier auf und ab, überall leuchten Flechten, wachsen kniehoch Beerensträucher und ducken sich grüne Moose, Seen füllen die Senken, Flüsse und Bäche legen sich gerne mal quer zu den Pfaden.

So wie auf dem nördlichen Kungsleden, dem ich ein Stück weit gefolgt bin, als ich beim Trekking-Wettbewerb Fjällräven Classic mitwandern durfte – für mich ein Beweis, dass man in Skandinavien auch Großevents gelassen stemmen kann. Einsam war es mit den über 2000 Teilnehmern aus 30 Ländern zwar nicht, aber normalerweise folgt man dem nördlichen Kungsleden recht kontemplative 470 Kilometer lang von Abisko nach Hemavan, immer parallel zur Grenze nach Norwegen. 35 Tage brauchen Wandernde für den ganzen Weg, der aus der baumlosen Tundra zum weiß bemützten Kebnekaise führt, mit 2097 Metern Schwedens höchster Berg, und sich dann durch immer dichteren Wald aus wispernden Birken und Erlen schlängelt, je weiter nach Süden es geht. Unterwegs kann man in Hütten übernachten, sollte aber immer ein Zelt mitnehmen, falls eine Etappe doch mal zu lang wird. Außerdem schläft es sich so noch näher an der Natur.

Ein Dach braucht man im Hohen Norden übrigens selbst bei Nieselregen nicht für Pausen – man zelebriert sie im Irgendwo, mit einer Haltung, die ich sehr schätze: Rucksack ab, Kocher raus, Kapuze auf, einfach in der Regenhose hinsetzen und in aller Ruhe Nüsse und eine Tasse heißen Tee zu sich nehmen. Und dann gut gelaunt weiter. Am Wetter kann man eh nichts drehen. Oder wie Karl Valentin mal sagte: "Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.

1 Nordkalottleden Durch alle drei Länder Lapplands führt der längste Trek Skandinaviens. Er beginnt in Kautokeino und endet in Sulitjelma (N) oder Kvikjokk (S). Je nach Route bis 800 km (12 500 Hm, 40 Tage). "Nordkalottleden", Conrad Stein, 16,90 Euro.

2 Nördlicher Kungsleden Der bekannteste Trek Schwedens zieht von Abisko nach Hemavan. Highlight: Schwedens höchster Berg, der Kebnekaise (2097 m). Als Hüttentrek möglich, Zelt empfohlen. 475 km, 35 Tage, 8600 Hm, komoot.de/tour/205285452

3 Sarek Große Runde durch drei Täler der "letzten Wildnis Europas", des Nationalparks Sarek. Start: Suorva, volle Trekkingausrüstung nötig. 220 km, 12–16 Tage.

4 Senja på langs ... ... heißt "Senja der Länge nach". Du wanderst vom See Lysvatnet im Nordosten der Insel nach Olaheimen im Süden. Immer den roten Punkten nach durch Wälder, Moore und an Tag drei durch einen Fluss. Zelt einpacken! Länge: 75 km.

5 Luirojärvi-Trek Auf der Runde ab dem Kiilopää-Bergcenter lernen Wandernde die finnischen Wälder kennen, folgen den Flüssen Suomuojoki und Luirojoki und schlafen in Wanderhütten. Highlight: Sauna am See Luirojärvi. 73 km, 4–6 Tage, Info: nationalparks.fi/urhokekkonennp

Auf urigen Pfaden zur Sauna am See Harri Ahonen, ein finnischer Wanderbuchautor, den ich nach seinen liebsten Treks frage, brummelt nachdenklich und lacht viel. "Hm, ja, die Bärenrunde in Finnland. Sie ist schon schön, aber in der Pandemie sind sehr viele dort gewandert. Hm, was ich echt empfehlen kann, ist eine Tour im Nationalpark Urho Kekkonen, im Nordwesten Finnlands." Dort sind die Routen nicht durchgehend markiert, aber man kann vier bis sechs Tage lang recht einfach auf den Pfaden des gut 70 Kilometer langen Luirojärvi-Treks wandern. An einigen Stellen stehen typisch finnische Wanderhütten: einfache, kleine Häuschen, die immer offen sind, oft einen Gaskocher bereithalten, außerdem Brennholz und Außentoilette."Manche haben sogar eine Sauna", setzt Harri hinzu, ganz Finne. "Die schönste Sauna, die ich je genutzt habe, ist am Luirojärvi-See, und man kommt nach drei Tagen dort an." Für ihn macht das einen Großteil der Entspanntheit aus.

Wir plaudern noch über Unterschiede zwischen Deutschen und Skandinaviern. Harri lacht: "Jaja, die Deutschen. Die wollen immer alles ganz genau wissen. Sie fragen nach Regeln, und dann haken sie nach, warum und wieso und wenn dies oder das eintrifft, was dann …"

Eine Regel jedenfalls gilt in Skandinavien, für Deutsche und alle anderen: Je weiter man nach Südwesten kommt, desto bergiger wird es. Und am spektakulärsten treffen Meer und emporschießende Felswände an Norwegens Westküste aufeinander, im Reich der Fjorde. Ab dem Städtchen Kristiansund, 200 Kilometer westlich von Trondheim gelegen, verbindet die berühmte Fjordruta, ein Wanderwegenetz von 250 Kilometern Länge, Selbstversorgerhütten miteinander und hüllt Wandernde jeden Tag in den Duft von Kiefern- und Birkenwäldern oder weht ihnen eine salzige Brise von dunklen Fjorden in die Nase. Auf gleicher Höhe, nur eben an der Ostküste 500 Kilometer nördlich von Stockholm, verläuft das schwedische Pendant: Der 130 Kilometer lange Högakustenweg bringt Trekkingfans 13 Tage lang entlang rundgeschmirgelter Klippen von Hütte zu Hütte, Blicke über die vorgelagerten Inseln inklusive. Die Mitte Skandinaviens punktet durch diese faszinierende Kombination von tiefen Meeresarmen, rauen Bergen und fast kitschig grünen Tälern. Und genau so eines schneidet auf Höhe von Bergen durch Norwegens Fjell: der Canyon des Aurlandsdalen. Der 60 Kilometer lange Lieblingstrek meiner Kollegin Katharina Hübner folgt einem uralten Handelsweg. In drei bis vier Tagen wandert man von Finse nach Westen bis Vassbygdi. "Wie im Auenland", schwärmt Katharina los, sobald man das Tal erwähnt.

1 Fjordruta Vom Städtchen Kristiansund in das Wanderwegenetz von 250 Kilometern Länge. In angenehmer Tagesentfernung warten urige Selbstversorgerhütten. 8 Nordetappen, 8 Südetappen. Vorschlag für 4 Tage.

2 Gullruta Die "Goldroute" gibt es erst seit 2018 und bietet zwei Varianten ab der Hütte Sætersetra im Trollheimen-Gebirge: zur Vangshaugen-Hütte (90 km) oder weiter zum Bahnhof Kongsvoll (180 km). Hüttentrek möglich, Zelt empfohlen.

3 Jämtlandsdreieck Runde von der Fjällstation Storulvån zu den Hütten Sylarna und Blåhammeran und weiter zum Start. Die Route folgt ein Stück dem Südlichen Kungsleden. Erweiterungen: Besteigung des Storsylven; Sylan-Runde nach Norwegen hinüber anschließen. 47 km, 3 Tage.

4 Högakustenleden Über die Klippen der schwedischen Küste zieht der "Hochküstenweg" zwischen Hornöberget nach Örnsköldsvik von Hütte zu Hütte. 130 km, 13 Tage.

5 Aurlandsdalen Drei bis vier Tage auf einem alten Handelsweg durch das canyonartige Aurlandsdalen von Finse nach Vassbygdi. Wandernde können sich auf eine Natur wie aus einem Fantasyfilm freuen. 60 km.

Abtauchen in Schwedens Seen Paddler und Fotograf Jens Klatt wiederum kann sich für Südschweden erwärmen, allem voran für das Dalsland an der Grenze zu Norwegen, rund 200 Kilometer nördlich von Göteborg. Dort schwappt ein See direkt neben dem nächsten, verträumte Buchten und idyllische Inseln verführen auf Kanutouren zu ausgedehnten Stopps. "Ein super Paddelrevier", sagt er. "Gerade auch für Einsteiger." Die Standardrunde über den See Stora Le und seinen Nachbarn Foxen ist 55 Kilometer lang. Sie macht es einem schön leicht, zwei oder drei Tage komplett in der Natur abzutauchen. "Und trotzdem hat man Städtchen wie Ed oder Campingplätze mit Restaurant in der Nähe und kann Brot und Käse nachkaufen«, erklärt Jens. Aber auch auf norwegischer Seite läuft der Süden Skandinaviens zu Bestform auf: Das Jotunheimengebirge 300 Kilometer nordöstlich von Oslo schwingt sich im Galdhøppigen (2469 m) zum höchsten Punkt Skandinaviens empor. Durch die Hochtäler führen wunderbare Treks, darunter auch der über den berühmten Besseggengrat, einen Bergrücken, der schmal zwischen dem Gjendesee tief drunten und einem geheimnisvollen Bergsee verläuft. Oder ziemlich genau zwischen Bergen und Oslo die Hardangervidda, Europas größte Hochebene. Sie gleicht einer Zauberwelt aus Wasserfällen, weitem Fjell mit weichen Moosen und Flechten, glitzernden Schneefeldern und dem Gletscher Hardangerjøkulen – eine fast so epische Landschaft wie in Lappland.

Mich zieht es ja immer wieder an den Lysefjord auf Höhe von Stavanger, dort, wo das wilde Fjordland der Westküste sich langsam beruhigt und in die Wald- und Seenlandschaft der Telemark hinübergleitet. Hier schwebt eine ganz besonders schimmernde Luft auf den Wellen, bläulich, leicht flimmert sie über dem Fjord, senkrecht streben seine Felswände in den Himmel. In ihnen verbergen sich Berühmtheiten unter den norwegischen Tourenzielen wie die Granitkanzel Prekestolen, von deren Kante ich schon oft 600 Meter senkrecht auf das Wogen des Fjords geschaut habe, oder der Felskeil Kjeragbolten, der sogar 1000 Meter über der Wasseroberfläche in einem Spalt klemmt – Wagemutige stehen nach einem adrenalinschwangeren Schritt auf dem Keil, gefühlt frei schwebend. Um den Fjord führt eine sechstägige Runde (86 km). Sie zieht vom grünen Ufer aufs karge Fjell, schlängelt sich meist hoch droben am Fjord entlang und streift auch die beiden Promis. Außerdem hilft die Route, den Wandernden auf Tagestour auszuweichen, die diese Naturwunder natürlich ebenfalls sehen wollen.

Und genau da ist es mir passiert, dass ich mich einmal ganz der skandinavischen Gelassenheit hingegeben habe. Am Ende des Fjords, gerade herabgestiegen vom Kjeragbolten, saß ich am Bergrestaurant Øygardsstøl in der Sonne und wartete auf den Bus nach Stavanger, den Bus, wohlgemerkt, denn es fährt exakt nur einer. Einige leere Busse standen in der Nähe und tuckerten leise vor sich hin. Ein Blick auf meinen Zeitplan – noch massig Luft. Und dann fährt er plötzlich an mir vorbei, mein einziger Bus nach Stavanger! Ich hatte die falsche Abfahrtszeit notiert, satte fünf Minuten später. Mit wieder ganz deutscher Hektik telefonierte ich mit enervierend gelassenen Norwegern und bekam eine alternative Fahrt nach Stavanger zusammen, mit Fähre, Kleinbus, wieder Fähre und langem Fußmarsch. Lektion gelernt: So entspannt der Norweger an sich ist – der Bus nach Stavanger fährt auf die Sekunde pünktlich.

1 Jotunheimen Die klassische Jotunheimen-Runde ab der Hütte Gjendesheim führt über den imposanten Besseggengrat und auf den Glittertind (2464 m). 6 Tage, 103 km. Guter Überblick: trekkingtrails.de/jotunheimen

2 Hardangervidda Von Nord nach Süd (8 Etappen) oder von West nach Ost (7 Etappen)? Gleich, für welche Querung du dich entscheidest, es erwarten dich immer das weite Fjell, gemütliche Hütten und der ein oder andere Wasserfall. Hardangervidda, Conrad Stein, 16,90 Euro.

3 Durchs Tal Setesdalen Wem die Hardangervidda zu busy ist, der kann den ungleich einsameren Trek zu ihr hin genießen. Vom Örtchen Valle wanderst du von Hütte zu Hütte, über eiskalte Pässe und durch grüne Täler bis zur Hütte Haukeliseter, dem "Tor zur Hardangervidda". 9 Tage, ca. 140 km.

4 Paddeltrek in Dalsland Drei bis vier Tage paddeln selbst Einsteiger gemütlich die klassische Runde auf den Seen Stora Le und Foxen. Wellengang gibt es kaum; überall warten Anlegestellen und Campingplätze. 55 km, outdoormagazin.com, Suche: dalsland

5 Lysefjord-Runde 600 Meter vom Prekestolen schauen, 1000 Meter über dem Wasser auf dem Kjeragbolten stehen – die Lysefjordrunde vom Vinddalen zur Prekestolenfjellstue nimmt diese Highlights mit. 6 Tage, 86 km.