260 Kilometer und neun Etappen – fünf davon in Irland und vier in Wales – ist der Wexford-Pembrokeshire-Pilgerweg lang. Theoretisch kann pro Tag eine Etappe gewandert werden. Wer allerdings lieber entspannter läuft, meistert die Strecke bequem in zwei Wochen.

Die Zweiländer-Route ist abenteuerlich und begeistert mit keltischer Landschaft und einem kulturellen Erbe. Knapp 100 Kilometer führen euch durch die irische Grafschaft Wexfors von Ferns nach Rosslare. Anschließend überquert ihr die Irische See und unternehmt eine 60 Kilometer lange Wanderung auf dem Waliser Pembrokeshire National Park Coast Path nach St. Davis.

Dabei kommt die Strecke nicht von irgendwoher, sondern folgt den Spuren des Sankt Aidans, der im sechsten Jahrhundert von Irland nach Wales reiste.