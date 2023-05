Die neuen Routen sollen zum einen das bereits bestehende Angebot an Fahrradrouten ergänzen und zum anderen eine neue Attraktion für Touristen darstellen. Somit soll die Tourismussaison verlängert werden und Besuchern auch zum Herbst und Winter hin eine Attraktion geboten werden.

Allgemeine Infos zu den Wanderwegen

Die meisten Touren führen an der Küste entlang, andere wiederum ins Landesinnere hinein. Sie sind in verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeteilt, wobei die Mehrzahl von ihnen für Personen jeglichen Alters und Sportlichkeit machbar sind. Die längste Route ist rund 4,5 Kilometer lang (von Cala Santanyí nach s´Almunia), die kürzeste gerade einmal 650 Meter (zum Aussichtspunkt Ses Fonts im Nationalpark Mondragó). Alle Routen können in circa einer Stunde bewältigt und miteinander kombiniert werden.