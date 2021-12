Podcast: Nie wieder frieren So hält man seinen Körper im Winter warm

So hält man seinen Körper im Winter schön warm

Ob Kopfbedeckung, First Layer oder Extraausrüstung für Pausen, die OUTDOOR-Testredakteure Boris Gnielka und Frank Wacker decken alle Aspekte ab. Auch Essen, Trinken und Wintercamping (weitere Tipps und von uns getestete Winterausrüstung findet ihr in unserem Winter-Special als PDF zum Download):

Mit Frieren teilt der Körper uns mit, dass er mehr Energie aufwenden muss, um seine Betriebstemperatur aufrecht zu erhalten. So weit muss man es aber nicht kommen lassen:

Abhärten

Kälteempfinden kann man trainieren. Wer sich gezielt Kälteimpulsen aussetzt, tut außerdem etwas für sein Immunsystem. Das bedeutet zum einen, dass man oft und bei jedem Wetter nach draußen gehen sollte, zum anderen empfehlen sich kalte Duschen, Kneippanwendungen und kurze Barfußrunden im Schnee.

Das Zwiebelprinzip

Vier mäßig warme Schichten halten Kälte besser warm als drei dicke, auch wenn sie in Summe das gleiche Polster ergeben. Grund ist, dass die Luftschicht zwischen den Lagen zusätzlich isoliert. Lange Unterwäsche, Isolation (Fleece- oder Wollpulli), Windschutz (Softshelljacke und -hose) und Nässeschutz (Funktionsjacke) bilden die Bestandteile.

Trocken bleiben

Wer sich körperlich anstrengt, gerät auch bei kalten Temperaturen ins Schwitzen. Weil Körperwärme besser über feuchte als über trockene Haut und Kleidung entweicht, sollte man schnell trocknende Unterwäsche aus Kunstfasern oder einem Kunstfaser-Woll-Mix tragen. Sie funktioniert am besten, wenn sie auf der Haut anliegt, also nicht zu leger geschnitten ist.

Richtig atmen

Wenn man kalte Luft einatmet, muss der Körper sie auf dem Weg zur Lunge erwärmen. Gesünder für Bronchien und Lunge ist es, durch die Nase einzuatmen, denn dann ist der Weg länger.

Extremitätenschutz

Über den Kopf verlieren wir besonders viel Körperwärme, und Finger frieren schnell. Also: unbedingt eine Mütze und Handschuhe tragen. An den Händen empfiehlt sich das Zweilagenprinzip: dünne Fingerhandschuhe unter warmen Skihandschuhen oder Fäustlingen anziehen.

Schuhe und Co.

Wie am Körper muss die Luft auch an den Füßen zirkulieren können. Daher sollten die Schuhe so groß sein, dass man bequem dicke Socken darin tragen kann und gegebenenfalls auch Thermosohlen darin Platz finden. Vorsicht: Eine zu feste Schnürung behindert ebenfalls die Zirkulation.

Innen heizen

Genauso warm wie Tee, aber viel nahrhafter: Eine Suppe wirkt bei Kälte Wunder. Gewürze unterstützen den Effekt, Scharfes wie Chili und Ingwer wärmt besonders. Für die heiße Suppe unterwegs bieten sich isolierende "Foodcontainer" an. Optimal bspw. der Thermos Stainless King Isolierbehälter (0,47 l, ca. 30 Euro).

Wollig mollig

Schweizer Schurwolle dient als Füllmaterial der Ortovox Piz Boval (für Frauen: Piz Bial) von Ortovox. Die atmungsaktive Wendejacke eignet sich als Zwischenschicht, dank der winddichten und regenabweisenden Außenhaut aber auch als Toplayer. 200 Euro, www.ortovox.de

Auf heißen Sohlen

Eisfüße scheinen bei manchen Menschen genetisch bedingt zu sein. Die Einmal Sohlenwärmer von Thermopad bereiten dem Leiden für bis zu fünf Stunden ein Ende – ein Luxus für klirrend kalte Tage. 2,79 Euro je Paar, www.thermopad.de

Hautfreunde

Die Gesichtshaut wird es danken: Für Outdoor-Spaß in tieferen Lagen reicht eine normale Kälteschutzcreme (z.B. von Weleda), im Gebirge bietet sich eine Sonnen- und Kälteschutz-Kombination sowie ein Fettstift für die Lippen an. Beides in einem gibt es von Ladival.

Weitere Tipps: