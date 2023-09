Im Besucherbergwerk auf Schatzsuche gehen

Die wohl aufregendste Schatzsuche in der Sächsischen Schweiz gibt es im Besucherbergwerk "Marie Louise Stolln" in Bad Gottleuba-Berggießhübel. Bei einer Kinderführung dürfen Entdecker ab fünf Jahren auf Voranmeldung auf Spurensuche im einstigen Erzbergwerk gehen. Am unterirdischen See im Mutter Gottes Lager liegen kleine Edelsteine vergraben.