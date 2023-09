Im Naturpark Dübener Heide kann es einem wohl nie langweilig werden, so vieles gibt es dort zu entdecken: Zum Beispiel die Billi-Bockert-Tour auf dem Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour. Die digitale Schnitzeljagd, die einen zum "HeideWächter" macht. Der Planetenwanderweg in Eilenburg. Oder aber eine geführte Moorwanderung – gruselig, verwunschen und doch wunderschön…

Wer sich in Mügeln auf’s Rad schwingt, radelt auf den Spuren der für die Region so wichtigen Erdgeschichte. Wie die Bodenbeschaffenheit mit dem sächsischen Obstanbau zusammenhängt, das erklärt euch die niedliche Hummel Poppy Pollenpelz via interaktiver App auf eurer Radtour – und dabei gilt es übrigens noch einen Schatz zu finden! Im Anschluss dürfen ein Besuch im Geoportal Bahnhof Mügeln und eine Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn "Wilder Robert" nicht fehlen.

Giganten der Industriekultur im Leipziger Neuseenland

Wie entstanden eigentlich die vielen Seen im Leipziger Neuseenland? Und was hat Braunkohle damit zu tun? Im Bergbau-Technik-Park, einer tollen Freilichtausstellung im Leipziger Neuseenland, gehen Groß und Klein auf eine Zeitreise in die Ära der Braunkohle und erleben entlang eines Parcours – vorbei an gigantischen Stahlkolossen – sächsische Industriekultur zum Anfassen. Der parkeigene Themen-Spielplatz ist ein zusätzliches Highlight.