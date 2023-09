In diesem Artikel:

Im Erzgebirge kann man Vieles so nur hier erleben: Vielfältige und abwechslungsreiche Rad- und Wanderwege, historische Dampfeisenbahnen, über 800 Jahre Bergbautradition, beeindruckende Kulturschätze und weltbekannte Handwerkskunst – das Erzgebirge ist die Erlebnisheimat.

Das große Glück steckt oft im Kleinen. In gemeinsamen Entdeckungen, die ein Staunen in die Augen zaubern, zum Beispiel beim Erleben der faszinierenden Bergwelt untertage oder in den zahlreichen interaktiven Museen.