Adrenalinjunkies kommen in Sachsens neuester Boulderhalle, dem Boulderdrome Radebeul, voll auf Ihre Kosten. Auf 2000 qm ist mit Einstiegsboulder, modernem Routenbau, Kilterboard und separatem Kinderbereich für alle etwas dabei. Zudem lassen spezielle Veranstaltungen wie "MEGABEATS: Boulders & Beats mit DJ Live-Set " das Kletterherz höherschlagen.

Entdecken Sie die Highlights der Radroute M, welche von Moritzburg über Weinböhla nach Meißen verläuft. Ob Schloss Moritzburg, bekannt aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der Porzellanstadt Meißen oder dem Fahrradmuseum VELOCIUM in Weinböhla, welches "Fahrrad-Evolution" mit interaktiven Angeboten bietet. Zudem bietet Ihnen der Radbus Linie M, welcher von April bis Oktober zwischen Meißen, Weinböhla und Moritzburg verkehrt, eine Fahrradbeförderung ohne Anmeldung.

Weißeritztalbahn und Wanderung durch den Rabenauer Grund

Lassen Sie sich auf einer Wanderung in Dresden Elbland entlang des Rabenauer Grund von der Flora und Fauna begeistern. Im tief eingeschnittenen Kerbtal führt Sie Ihre Wanderung an schönen Felsformationen sowie an der historischen Rabenauer Mühle vorbei, die heute ein Hotel sowie ein Restaurant beherbergt. Für den Rückweg sollten Sie eine Fahrt mit der Weißeritztalbahn, übrigens dienstälteste Schmalspurbahn Deutschland, auf keinen Fall verpassen.